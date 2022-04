Latvijas Dabas fonds aicina seniorus atbalstīt Latvijas pļavu nākotni, vācot pļavas augu sēklas

“Liela daļa Latvijas senioru ir pieredzējuši siena laiku – pļauju, ārdīšanu, vākšanu. Tieši šī tradicionālā metode ir tas, kas palīdzēja saglabāties un izplatīties pļavu augiem. Mūsdienu saimniekošanas veids ir būtiski samazinājis dabisko pļavu teritorijas – 100 gadu laikā tās sarukušas no 30 līdz 0,7% Latvijas teritorijas,” stāsta akcijas koordinatore Latvijas Dabas fondā Rūta Sniedze-Kretalova.

Akcijas uzdevums būs ievākt Latvijā bieži sastopamu pļavas augu sēklas, izžāvēt tās un nosūtīt Latvijas Dabas fondam. Latvijas Dabas fonds sēklas izmantos atjaunojamās dabisko pļavu teritorijās, kā arī pļavas augu piesējai pilsētas pļavās, tāpat organizēs meistarklases un citus ar pļavu saistītus pasākumus pensionāriem. Katrs akcijas dalībnieks saņems LDF pateicības balvu, savukārt aktīvākās senioru grupas tiks īpaši apbalvotas.

Jūnija vidū – jūlijā – pļavas augu ziedēšanas laikā – akcijas dalībniekiem būs jāizpēta tuvākās apkārtnes ceļmalas, grāvmalas, ūdeņu krastmalas un mežmalas, pašu vai tuvinieku īpašumā esošie zālāji un atmatas un, izmantojot augu noteicēju https://ej.uz/x4it jāizvēlas, kuru augu sēklas vēlāk ievāks. Jūlijā, augustā un septembrī, sekojot sēklu vākšanas instrukcijai https://ej.uz/wfqv, jāveic iepriekš izvēlēto augu sēklu vākšana un žāvēšana, kā arī nogādāšana Latvijas Dabas fondā.

“Mūsu seniori savas dzīves laikā ir piedzīvojuši to, kā samazinās dabiskās pļavas un to augu izplatība Latvijā – novērojuši, kā no ainavas izzūd bezdelīgactiņas, saulpurenes un naktsvijoles. Tā ir paaudze, kura daudzus savvaļas augus vēl zina, māk nosaukt vārdā un zina to pielietojumu. Tāpēc arī aicinām seniorus palīdzēt Latvijas dabas vērtību saglabāšanā, turklāt to varēs apvienot ar laika pavadīšanu svaigā gaisā un labā kompānijā,” stāsta Rūta Sniedze-Kretalova.

Latvijas Dabas fonds īpaši gaidīs šādu augus sēklas: pīpenes (margrietiņas), pļavas bitenes, gaiļbiksītes, dzirkstelītes, pļavas pulkstenītes, dažādu sugu āboliņus, zvaguļus, vanagzirņus, dzelzenes, madaras un citas biežāk sastopamās savvaļas augu sugas. Jāievēro, ka nedrīkst vākt savvaļas orhideju (tostarp naktsvijoles un dzegužpirkstītes), jumstiņu gladiolu, saulpureņu un citu reto augu sēklas.

Akcijā aicinātas piedalīties senioru un pensionāru biedrības, taču tai pievienoties var arī seniori, kas apvienojušies neformālā draugu vai ģimenes grupā. Lai piedalītos akcijā, līdz 6. jūnijam ir jāaizpilda pieteikuma forma https://bit.ly/seniori_plavam vai jāpiesakās Latvijas Dabas fondā pa tālruni 67830999.