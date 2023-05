Ko darīt Muzeju naktī ?

Kandavas muzejā – radoša darbošanās un izstāde

Kandavas amatniecības centrā, kas atrodas Kandavas muzeja otrajā stāvā, 13. maijā 17.00 notiks ādas auskaru darināšanas meistarklase. Sīkāka informācija un pieteikšanās: 26018067. No 18.00 līdz 20.00 Kandavas muzejā būs darbošanās kopā ar Dainu Dubru – būs iespēja izveidot jaunu dizainu savam krekliņam sietspiedes un cianotīpijas tehnikā. Līdzi jāņem krekliņš, ko apdrukāt. 16.30 muzejā uzstāsies Pūres vokālais ansamblis «Smaidas», bet 19.00 tiks atklāta izstāde un būs tikšanās ar mākslinieci Jolantu Briedi-Kleinu. 19.30 vakaru turpinās muzikāls priekšnesums, bet no 20.00 līdz 22.00 būs iespēja izgatavot gaismas lukturi.

Šlokenbekas muižā un «Ceļu muzejā»

maijā 18.00 Šlokenbekas muižas zālītē Muzeju nakti ar izrādi «Mūsu Pifs» atklās bērnu vokālā studija un bērnu teātris (ieeja – 3 eiro). 19.00 muižas pagalmā uzstādies deju grupa «Kapueira». 21.00 te muzicēs grupa Ata Ozola vadībā, bet 22.00 būs uguņošana uz muižas saliņas. Vakars noslēgsies ar izrādi «Šlokenbekas leģendas un teikas» teātra studijas «Kāre» izpildījumā muižas zālē.

Muzeju nakts pasākumos, protams, piedalīsies arī «Ceļu muzejs», kas mīt turpat muižas mūros. Tā 18.00 tajā tiks atklāta izstāde, bet no 18.15 līdz 20.00 muzeja brīvdabas ekspozīcijā darbosies Tukuma 12. Skautu un gaidu vienība jaunieši. Tāpat kā uz ceļiem ir ceļazīmes, tā arī skautiem un gaidām ir pašu radītas ceļazīmes, kas veidotas no akmentiņiem, zāles ceriem, čiekuriem un citiem dabas materiāliem. No 19.00 līdz 20.00 notiks ekskursija gida vadībā, bet no 18.00 līdz pat 23.00 apmeklētāji varēs piedalīties radošajās darbnīcās, spēlēt izzinošas spēles, skatīties dokumentālus kadrus par ceļu un tiltu būvniecību un tās vēsturi.

Jaunpils pilī – maģija un izlaušanās

maijā no 18.30 līdz 23.00 apmeklētājus gaidīs arī Jaunpils pils un tās muzejs – būs darbošanās dažādās pieturās. Vakaru atklās ar lielgabala zalvi, muzejā būs skatāma Ketijas Keitas Krastiņas fotoizstāde un būs iespēja daudz ko uzzināt par muzeja darba aizkulisēm. Tajā pašā laikā pagalmā varēs izkalt monētiņu, uzstādies burvju triku meistars Juris Gavrilovs, medību zālē – seno rotaslietu meistarklase kopā ar Dāvi Ieviņu pils medību zālē. Bet no 20.30 – ekskursija pa pili, 22.00 – lāzeršovs. Visas aktivitātes muzeju naktī ir bez maksas, izņemot izlaušanās spēli (5 eiro).

Tukuma muzejos

Pastariņa muzejā (Zentenes pag. «Bisnieki») 18.00 būs Muzeju nakts atklāšana, kurā uzstāsies muzeja draugi: 18.00 vokālā studija «Varavīksne», 19.00 Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas deju kolektīvs «Pastariņi». 18.00-23.00 notiks izpētes spēle «Stāsta rakstīšana», ganu maizes darīšana; 18.00-21.00 izjādes kopā ar jātnieku klubu «Morfijs».

Džūkstes Pasaku muzeja (Džūkstes pag. «Lanciņu skola») Zaļajā klasē no 18.00 līdz 21.00 varēs iepazīt koka vērtību; no 18.00 līdz 22.00 Dace Lebeda spēlēs kokli izstādē «Kurbads. Latvju varoņstāsts». Te varēs arī izgatavot Muzeju nakts medaļu, atrast un dārzā klausīties A. Lerha-Puškaiša pasakas, kā arī apskatīt izstādes un izjāt ar zirgu (zirgaudzētava «Skudru staļļi», – 3 eiro). Būs noderīgu lietu un gardumu tirdziņš.

Mākslas galerijā «Durvis» (Brīvības laukums 21) no 18.00 līdz 22.00 būsu paraugdemonstrējumi un meistardarbnīcas kopā ar «Mēness Bļodu» (Daci un Alisi Zvaigznēm); punktošanas mākslu palīdzēs apgūt Dace Laukmane (līdz 7 eiro), vienlaikus apskatāma Latvijas Grāmatsējumu un Ādas dizaina asociācijas izstāde «20×20» un radošās apvienības «MTMusTur» izstāde «Maija Tīksmiņš», ekspozīcija «Tukuma pilsētas vēstures ainiņas», lietišķā māksla, gleznas, suvenīri.

Pils tornī (Brīvības laukums 19a) no 18.00-23.00 I. Ziedoņa epifāniju fragmentu minēšana un izstāde «Tukuma Ziedonis», kā arī meistardarbnīca «Māka burtot»; 19.00 un 20.00 (pulcēšanās pie Pils torņa) ekskursija uz Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolu, skolēnu teātra izrāde pēc I. Ziedoņa «Melnās pasakas» motīviem.

Tukuma Audēju darbnīcā (Tidaholmas iela 3) no 18.00-23.00 TLMS «Draudzība» un Irisas Blumates izstāde «Satikšanās»; TLMS «Durbe» radošās darbnīcas – 18.00-21.00 lupatu tepiķīša vai paliktnīša aušana; no 18.00-21.00 – aproces vai kaklarotas mezglošana makramē tehnikā un filcēšanas darbnīca; 18.00-22.00 – rotājumu darināšana (Iveta Liepiņa).

Tukuma Mākslas muzejā (Harmonijas iela 7) no 18.00 līdz 23.00 I. Treijas personālizstāde «Lidojums laikā un telpā», varēs izveidot Muzeju nakts pastkarti; 19.00-22.00 – grafikas drukas radošā darbnīca; no 20.00 līdz 20.40 uzstāsies saksofonists Uldis Folkbergs.

Durbes pilī (M. Parka iela 7) no 18.00 līdz 20.00 – orientēšanās spēle ģimenēm pils kompleksā; rožu darināšanas meistarklase izstādē «ARTEFACTUM III»; 18.00-23.00 Unikāls dokuments – 1253. gada Kursas dalīšanas līguma noraksts; dekolētais fajanss izstādē «Zili baltās pasaules valdzinājums» un ekspozīcija «Durbes pils vēsturiskais interjers»; pārģērbies un radi savu foto Brīvības cīņu ekspozīcijā «Krustcelēs»; dzeja ekspozīcijā «Rainis un Tukums»; 19.00-21.00 – kaligrāfijas meistarklase; 19.00, 20.00, 21.00 uzstāsies Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas audzēkņi; 23.00 pagalmā – Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas pedagogu priekšnesums; Muzeju nakts noslēgumā 23.30 – uguns šovs.

Tukuma muzeja draugu piedāvājums

Tukuma Tēlotājmākslas studijā (Tidaholmas ielā 3, 3. stāvā) no

18.00 līdz 22.30 – radošo darbu apskate, varēs radīt unikālo suvenīru marmorēšanas tehnikā.

Biedrībā «Ligzda» (Brīvības laukumā 13, 2. stāvā) no 18.00 līdz 21.00 – radošā darbnīca «Putnošana», izstāde «Ligzdošana» (līdz 22.00).

«Mana aptieka» Centra aptiekā (Elizabetes iela 8) no 18.00 līdz 23.00 varēs iepazīt mistisku dziru un tās īpašības, piedalīties «Vārdu duelī», veidot savu zāļu etiķeti, kā arī izzināt kafiju un ieraudzīt kofeīnu.

Sv. Trīsvienības evaņģēliski luteriskajā baznīcā (Brīvības laukums 1) no 18.00 līdz 21.00 – Baznīcas vērtību un torņa apskate, pastaiga Fīrekera Gātē

Kvazzi Pizza (Katrīnas laukumā 1) no 18.00 līdz 21.00 – gardumu baudīšana, Ievas Krūmiņas fotoizstāde «Par tēviem un meitām».

Valsts policijā un VUGD (Brīvības laukumā un Raiņa ielā) no 18.00 līdz 22.00 – tehnikas un aprīkojuma apskate.

Notikumi citviet novadā

Sēmes pagasta «Mazbrīvniekos» Ivita Kalnozola-Kalsere (tālrunis 29470765) no 18.00 līdz 22.00 aicina uz šujmašīnu kolekcijas atklāšanu. Pirmoreiz šujmašīnas būs apskatāmas vienā telpā. Gaidīti apkārtnes šuvēji un skroderi, šujmašīnu, audumu, pogu, adatu interesenti. Var atvest adopcijai savu šujamo rīku, pogu kasti, diegu spoli vai tikai koka viducīti.

Šokolādes muzejā Pūrē (Pūre 9) no 19.00 līdz 23.00 – sejiņu apgleznošana (3 eiro), 19.15, 21.15, 22.15, 23.15 – šokolādes darbnīca, foto stūrītis, 20.00, 20.30 un 21.00 – kultūras nama deju grupa «Regreso»; «Terasē Kafe» – vēderprieki.

ABAVAS vīna darītavā (Slampes pagasta Ārlavciemā) – jauno produktu degustācija, atlaides dzērienu iegādei un jaunās ražotnes apskate (apskates laiki: 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30).

Engures Saietu namā, jau sākot ar 11.30 būs dažādi tūrisma sezonas atklāšanas pasākumi – skrējiens apkārt Engurei un grupas «Vilki» koncerts, tirdziņš, loku šaušana un tā tālāk. Bet 18.30 startu sāks autobuss, kas dosies pa maršrutu: «Kundziņsiers» – «Tauriņkrasti» – «Rideļu dzirnavas» – ekspozīciju Apšu ciema skolā – Klapkalnciema zivis. Pieteikšanās pasākumam: 24400170.

Lapmežciema muzejā laikā no 16.00 līdz pat 23.00 būs iespēja iepazīsties ar pastāvīgi ekspozīciju un arī aktuālajām izstādēm.

Vānes Seno lietu krātuvē interesenti tiek gaidīto 18.00, kad būs pasākums «Radoši vānenieki Imanta Ziedoņa 90. jubilejai».

Jaunmoku pilī no 19.00 – radošas aktivitātes pasākumā «Mežs rada un iedvesmo»; iespēja izzināt mežu Meža muzejā, izjust tradicionālās latviešu mūzikas skaistumu (Engures Mūzikas un mākslas skolas un Tukuma E. Birznieka-Upīša pamatskolas deju kolektīva audzēkņi), doties ceļojumā pa pils vēstures līkločiem (ekskursijas 21.00 un 22.30), radīt skaistas un paliekošas lietas radošajās darbnīcās (uz tām aicinās Wonder Things (Dace Kalna) un Jaunmoku pils dārzniece Guna Mikute). Varēs apskatīt mākslinieku veikumu jaunākajās pils izstādēs un ekspozīcijās – 19.15 un 21.00 varēs iepazīt mežizstrādes tapšanas procesu, kā arī piedalīties radīšanas aktivitātēs. Vēl Valsts mežzinātnes institūta «Silava» darbinieki demonstrēs siltumnīcefekta gāzu emisiju mērīšanas instrumentu spektrometru. Muzeju nakts programma – bezmaksas, radošās darbnīcas – par papildus maksu.

Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolā no 18.00 līdz 22.00 4.a klase aicinās uz «Krāsaino pasaku» tējnīcu; varēs izzināt jaunatklāto Imanta Ziedoņa telpu un apskatīt Tukumu no skolas jumta.

Straumes ielas Tirgus Muzeju naktī strādās līdz 24.00 – ēšana, atrakcijas bērniem, ziedi, gaismas un citas aktivitātes.