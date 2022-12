Kā ietekemēt valstī notiekošo?

“Sabiedrības līdzdalībai nav jābūt sarežģītai. Jo saprotamāku mēs padarām informāciju par to, kādas ir iesaistes formas valsts politikas veidošanā un kādi instrumenti iedzīvotājiem ir pieejami, jo lielāka iespēja, ka cilvēks iesaistīsies viņam svarīgu lēmumu pieņemšanā valsts līmenī,” uzsver Valsts kancelejas konsultante sabiedrības līdzdalības jautājumos Zane Legzdiņa-Joja. “Nav noslēpums, ka Latvijas sabiedrība valdībai uzticas mazāk nekā vidēji Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) valstīs, turklāt ir zemāks skaits arī to iedzīvotāju, kas uzskata, ka viņiem ir iespēja ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu – par to liecina OECD pētījumu dati. Tāpēc mums ir jo īpaši svarīgi parādīt iedzīvotājiem, ka viņi var ietekmēt valstī notiekošo, un mums tas jāparāda pareizi – skaidri un saprotami.”

“Pareizie kursi” ir vienreizējas un interaktīvas tiešsaistes apmācības 50 minūšu garumā par to, kā iedzīvotājiem iesaistīties valsts pārvaldes darbā. Apmācību dalībnieki uzzinās par to, kādas ir līdzdalības iespējas valsts pārvaldē un kā tās efektīvi izmantot, mācīsies no labās prakses piemēriem, kurus pārņemt arī savā ikdienā. Apmācības notiks janvāra otrajā pusē, piedāvājot iespēju izvēlēties dažādas apmācību tēmas atkarībā no dalībniekam aktuālās nozares, tostarp par līdzdalības iespējām vides aizsardzības, ekonomikas, izglītības, satiksmes, veselības un citās jomās. Apmācību tēmas un to lektori tiks izziņoti līdz gada beigām, taču pieteikties iespējams jau tagad: https://pareiziekursi.lv/.

Apmācības par jēgpilnām sabiedrības līdzdalības formām notiks arī valsts pārvaldē nodarbinātajiem. Līdz gada beigām vairāk nekā 200 ministriju pārstāvji “Pareizajos kursos” apgūs to, kā efektīvāk uzrunāt iedzīvotājus un kā palīdzēt izprast līdzdalības procesus un risināt izaicinošas ikdienas komunikācijas situācijas. “Sabiedrības iesaiste valstī notiekošajā ir divvirzienu ceļš, un tas jāapgūst arī valsts pārvaldē strādājošajiem, ne tikai iedzīvotājiem. Lai uzņemtu pareizo kursu, jāmācās ir visiem,” ir pārliecināta apmācību vadītāja, lektore un komunikācijas eksperte Jana Bunkus