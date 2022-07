Jauniešus aicina pieteikties bezmaksas nometnēm Tukumā un Kuldīgā

Lai veicinātu uzņēmējdarbības ideju rašanos un īstenošanu Kurzemē, īpaši inovāciju un rūpniecības jomās, Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar SIA ”Hars” augustā jauniešiem organizē divas bezmaksas nometnes. Nometne “Gribi būt uzņēmējs – sāc gatavoties jau tagad” jauniešiem vecumā no 13 līdz 17 gadiem notiks no 17. līdz 21. augustam viesu namā ”Vītoliņi”, Tukuma novadā, savukārt nometne “Ieslēdz savu biznesa jaudu” jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem notiks no 22. līdz 26. augustam viesu namā ”Laidi”, Kuldīgas novadā.