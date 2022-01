Atgādina par iespējām atbrīvoties no parādsaistībām

No 2022. gada 1. janvāra ir spēkā Tieslietu ministrijas izstrādātais likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām, kas dod iespēju trūcīgā un maznodrošinātā mājsaimniecībā esošām personām, kuru ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai viņu sociālā un ekonomiskā stāvokļa dēļ, noteiktā kārtībā atbrīvoties no parādsaistībām, kas radušās no patērētāja kreditēšanas līguma Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (t.sk. “ātrie kredīti”).