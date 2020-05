Ārkārtas sēdē Tukumā lemj par bērnudārzu turpmāko darbību/Papildināts 15.42/

Kā «NTZ» stāstīja Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Marita Bērziņa, ārkārtas sēdē plānots lemt par to, kādā režīmā strādās novada bērnudārzi: “Mēs esam sagatavojuši lēmuma projektu, kas paredz, ka no 13. maija visi bērnudārzi atsāks darbu. Tas nozīmē, ka tajos tiktu nodrošināta piecus un sešus gadus veco bērnu apmācība, kā arī paralēli tai darbosies dežūrgrupas, turklāt arī tajos bērnudārzos, kuros iepriekš šo grupu nebija. Galvenais nosacījums – grupā nevarēs būt vairāk par 15 bērniem un būs jāievēro drošības pasākumi. Taču konkrētāk par šo jautājumu deputāti diskutēs ārkārtas domes sēdē.” Vaicāta, kā tiks organizēts bērnudārzu darbs vasarā, jo no vecākiem jau dzirdēts, ka bērnudārzi vasarā būšot atvērti, M. Bērziņa skaidroja, ka ir plānots atcelt iepriekš domē apstiprināto lēmumu par bērnudārzu darbu vasarā, kas paredzēja, ka daļa bērnudārzu būs slēgti un ka strādās tikai dežūrējošie, taču arī par to vēl būšot jālemj deputātiem. Vēl interesējāmies, vai piecus un sešus gadus veco bērnu grupu darbs tiks pagarināts un tās darbu turpinās arī jūnijā, kā to sapratuši vecāki. M. Bērziņa un pārvaldes juriste Kristīne Logina skaidroja – ja vecāki nav iesnieguši bērna dokumentus uzņemšanai 1. klasē, tad bērns var apmeklēt bērnudārzu līdz brīdim, kamēr šie dokumenti tiek iesniegti un līdz ar tiem arī medicīniskā karte, jo bez tās pirmsskolas izglītības iestādi bērns apmeklēt nevar. Ir vecāki, kas jau jūnija sākumā iesniedz dokumentus skolā, bet ir tādi, kas to dara jūnijā otrajā pusē, līdz ar to bērnam ir tiesības līdz tam apmeklēt bērnudārzu.

Papildināts!

Tukuma novada domes ārkārtas sēdē deputāti nolēma atbalstīt augstākminētos Izglītības pārvaldes priekšlikumus. Tāpat vienojās – ja bērnu (neatkarīgi no vecuma) , kas plāno apmeklēt bērnudārzu, būs vairāk, nekā noteiktie 15, tad tiks veidotas arī papildu dežūrgrupas.