Apgrūtināta braukšana visā Latvijā/informācija atjaunota 12.15/

Šodien uz 12.00 stiprās snigšanas dēļ īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Vidzemes šosejas (A2) posmā no Vangažiem līdz Augšlīgatnei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Vangažiem līdz Braslai, Ventspils šosejas (A10) posmā no Ķemeriem līdz Strazdei, reģionālā autoceļa Ventspils–Kuldīga–Saldus (P98) posmā no Liepājas šosejas (A9) līdz Tukumam, kā arī Liepājas šosejas (A9) posmā no pagrieziena uz Tukumu līdz Bikstiem.