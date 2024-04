Aicina pieteikties populārākajām Riga TechGirls bezmaksas mācībām – «Iepazīsti Tehnoloģijas»

Arī šogad “Iepazīsti tehnoloģijas” apmācību programma, pateicoties partneru atbalstam, būs

pieejama ikvienam un bez maksas – gan sievietēm, gan vīriešiem, gan jauniešiem, gan

senioriem. Lai padarītu apmācības vēl iekļaujošākas, tajās būs nodrošināts arī surdo tulkojums.

“Iepazīsti tehnoloģijas” notiek latviešu valodā, attālinātā formātā, tādējādi nodrošinot ikvienam

iespēju piedalīties programmā no jebkuras vietas Latvijā vai citās valstīs un skatīties apmācību

ierakstus sev vēlamajā laikā un vietā.

“Iepazīsti Tehnoloģijas” apmācības būs piemērotas cilvēkiem, kuriem interesē:

● paplašināt redzesloku un iegūt jaunas zināšanas sev ērtā laikā un vietā;

● iepazīties ar dažādiem informāciju tehnoloģiju (IT) virzieniem;

● izprast, kādas iespējas rada tehnoloģijas un kā zināšanas par tām var noderēt jebkurā

citā nozarē;

● uzzināt, kā rīkoties, ja rodas interese un vēlme pārkvalificēties darbam IT nozarē;

● dzirdēt dažādus IT jomā strādājošus speciālistus, kuri ne vien dalās ar zināšanām, bet

arī sniedz programmas dalībniekiem nepieciešamo atbalstu un motivāciju.

Programma norisināsies no 16.aprīļa līdz 13.jūnijam. Apmācību procesā tiks organizēti arī

klātienes pasākumi dalībniekiem un noslēgumā tiks izsniegti sertifikāti tiem programmas

dalībniekiem, kuri veiksmīgi apguvuši programmas saturu un izpildījuši visus nosacījumus. Kā

norāda dalībnieces, kuras iepriekš mācījušās šajā programmā, Riga TechGirls “Iepazīsti

Tehnoloģijas” sertifikātu novērtē arī darba devēji.

“Iepazīsti Tehnoloģijas” ir viena no gada gaidītākajām un populārākajām Riga TechGirls mācību

programmām, kas tiek organizētas jau piekto gadu. Kopš pirmajām mācībām tās ir aguvuši jau

teju 20 tūkstoši dalībnieku. Tajā piedalās dažādu dzimuma un vecuma pārstāvji. Jaunākie

“Iepazīsti tehnoloģijas” dalībnieki bija 15 gadus veci. Tāpat mācību dalībnieku vidū ir bijuši arī

seniori, kuri sasnieguši 75 gadu vecumu.

“Jau 20 tūkstoši cilvēku ir iesaistījušies šajā programmā – tas ir milzīgs daudzums, kam

iedodam iespēju ielūkoties IT pasaulē. Tas nenozīmē, ka katrs pēc šīm apmācībām kļūs par

programmētāju. Tas ir arī viens no šo apmācību mērķiem – iepazīt, ka tehnoloģiju jomā ir daudz

un dažādas jomas un speciālisti, ne tikai programmētāji. Aicinām pieteikties ikvienu, kuram ir

interese iepazīt šo nozari,” norāda “Iepazīsti Tehnoloģijas” projekta vadītāja Dana Karuzina.

Riga TechGirls “Iepazīsti Tehnoloģijas” apmācības tiek īstenotas sadarbībā ar Google.org, Tet.lv,

TietoEvry, SEB, Swisscom. Lai pieteiktos dalībai programmā, jādodas uz www.iepazistitehnologijas.lv un

jāaizpilda pieteikuma anketa.

Vairāk informācijas:

Dana Karuzina, “Iepazīsti Tehnoloģijas” Projekta vadītāja

e-pasts: dana.karuzina@rigatechgirls.com | t: +371 26471411