No 2022. gada 21. novembra, vakcinācijas iestādēm ir iespēja paplašināt vakcinējamo iedzīvotāju grupas, iekļaujot bērnus līdz 17 gadiem un cilvēkus no 50 gadiem*, atbilstoši iestādē pieejamo vakcīnu daudzumam racionālas vakcīnas izmantošanas nolūkā. Tomēr joprojām prioritāri vakcinējamas personas vecumā no 65 gadiem un riska grupas, kuru vakcinācija tiek nodrošināta no 2022.gada oktobra sākuma.