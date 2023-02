2. februāris – Sveču diena

Senie latviešu tautas ticējumi teic, ka 2. februārī svinama Sveču diena. Latvieši pat visu februāri izsenis dēvējuši par sveču mēnesi. Sveču diena saukta arī par Ziemas Māras dienu; tāpat par Svecaini, Grabenīcu, Groninicu, Vēja vai Govju dienu. Sveču diena iezīmē ziemas vidu. Šajā dienā latvieši parasti lēja sveces no aitu taukiem vai vaska.

Šajā dienā esot daudz jāēd, daudz jātērē un – galvenais – jālej sveces. Šī tradīcija radusies senos laikos, kad ne tikai elektrības nebija, bet nebija arī pulksteņu. Toreiz laiku noteica pēc Saules, Mēness un zvaigznēm. Nepietika tikai ar diviem laika iedalījumiem – ziemas un vasaras saulgriežiem -, bija nepieciešams sīkāks iedalījums. Tā radās Zvaigznes diena (6. janvāris), Sveču diena (2. februāris), Pelnu diena, Māras diena Jāņu, Pētera, Miķeļa un daudzas citas iezīmdienas.

Sveču diena ir pats ziemas vidus, un tai bija savas dziesmas, rotaļas, paražas, ticējumi un ēdieni. Piemēram, lai gads būtu jautrs un pats cilvēks – skaists, Sveču dienā jādzer daudz alus, jāēd cūkas gaļa, daudz jāsmejas, jādzied un jābūt jautram. Meitām jāēd dzērvenes – lai būtu sārti vaigi.

Viens no svarīgākajiem darbiem – sveču liešana, jo ticēja, ka tieši Sveču dienā lietās sveces deg visgaišāk un izlietojas vistaupīgāk. Tam bija jābūt ļoti jautram pasākumam, jo tad, ja lējējs bijis dusmīgs, sveces degot ar tumšu liesmu, sprakšķot.

Līdz mūsdienām Sveču dienas tradīcijas maz saglabājušās. No tām, kas vēl zināmas, var minēt laika pareģošanu, sveču liešanu un… dedzināšanu – kā patīkamu, relaksējošu nodarbi, kas, protams, piekopjama ne vien svētkos, bet arī ikdienā – kad vien dvēsele alkst pēc Gaismas un Miera.

Laika pareģošana

Sveču dienā mūsu senči ticēja:

* ja snieg, tad bites spietos un tām būs daudz medus;

* ja laiks ir skaidrs un saulains, tad būs vēl daudz sniega, taču būs silts maijs un gaidāms labs ražas gads;

* silts un saulains laiks norāda uz agru pavasari; ja saule uzspīd tik daudz, ka zirgu var apseglot, būs gana saules arī siena pļaujas un rudzu ziedēšanas laikā;

* pilošas pažobeles sola jauku pavasari;

* bargs sals nozīmē, ka par siltu pavasari nav ko domāt;

* ja ziema tik dziļa un barga, ka kaķis peles neredz, tad tas noteikti ir jābaro, lai nenomirst badā;

* aizputināti ceļi nozīmē lielus plūdus pavasarī;

* vētrains un puteņains laiks norāda uz jauku pavasari, siltu un lietainu vasaru;

* miglaina diena sola lietainu vasaru;

* piesarmojuši koki liecina par bagātu vasaru.

Sveču maģija

Svece ir siltuma un gaismas simbols. Nenoliedzami tai piemīt arī kaut kas maģisks un netverams. Svece ir neaizstājams palīgs dziedniekiem, astrologiem un cilvēkiem, kas strādā ar tā dēvētajām smalkajām enerģijām.

Jau gadsimtiem ilgi cilvēki zina, ka sveces liesmai piemīt maģiskas īpašības – tā satur spēcīgu uguns enerģiju. Uguns spēj gan nomierināt un attīrīt, gan arī sadedzināt un iznīcināt.

Uguns – tā ir vissmalkākā garīgā enerģija. Cilvēki, kas spēj saskatīt vairāk, stāsta, ka svecei, gluži tāpat kā cilvēkam, ir sava aura.

* Ja vēlamies iepriecināt kādu tuvinieku vai draugu, uzdāvināsim viņam neparastu dāvanu – pašrocīgi no vaska izgatavotu sveci, kas piepildīta ar mūsu pozitīvo enerģiju!

Pirms lejam sveci, rokas jāpatur virs vaska, domās vēlot šīs dāvanas saņēmējam veiksmi, mīlestību, visu, kas viņam dzīvē varētu būt nepieciešams. Laba vēlējumi jādomā, arī lejot sveci. Kad svece gatava, vēlreiz jāpaņem to rokās, turpinot domāt par laba vēlējumiem. Dāvinot ar pozitīvo enerģiju uzlādēto sveci, izstāstīsim cilvēkam, ko esam novēlējuši – lai, to dedzinot, viņš domātu par jūsu vēlējumiem. Tad sveces maģiskā iedarbība – un arī par to varam pastāstīt! – būs īpaši spēcīga.

Šādu sveci, kurā ieliktas mūsu karstākās vēlēšanās, varam izgatavot paši sev. Kad sajutīsiet, ka pienācis īstais brīdis, aizdedziniet sveci, skatieties tās liesmā un pameditējiet. Šis ir iedarbīgs veids, ar kura palīdzību iespējams piepildīt savas vēlēšanās.

* Pirms aizdedzināt sveci, ieteicams piesātināt to ar savu enerģiju, paturot rokās un sūtot svecei labas domas vai kādu savu vēlēšanos. Svece iededzama ar “dzīvo uguni” – vislabāk ir, ja to dara ar sērkociņiem. Liesmas iedegšanas brīdis ir intīms, un liesmā nevajadzētu cieši raudzīties; vislabāk ir nedaudz novērst skatienu – gluži tāpat, kā darām sadzīvē, nejauši ieraugot dažādas intimitātes izpausmes.

* Ar sveces maģiskajām īpašībām var attīrīt telpu no negatīvajām enerģijām. Vispirms gan telpu vajadzētu sakārtot, izmazgāt grīdu. Sveces vēlams novietot istabas stūros katrā debess pusē – dienvidos, austrumos, rietumos un ziemeļos. Reizēm istabas stūri tieši nesakrīt ar debess pusēm; tādā gadījumā istabas vidū var novietot galdu un uz tā salikt sveces – katrā debess pusē savu.

Jāatceras, ka, attīrot telpu, nav vēlams sveces nodzēst – tām jāļauj izdegt. Jāiegaumē: ja mēs kaut ko sākam darīt, tas jāizdara līdz galam! Nodzēst sveci būtu tāpat kā iedot telpai programmu tikt attīrītai un pēc kāda laika atmest šai idejai ar roku, pasakot: man to nemaz nevajag, man ir labi tāpat.

Ja telpā būs sakrājies ļoti daudz negatīvās enerģijas, sveces degot sprakšķēs un liesma raustīsies. Savukārt mierīga sveces degšana liecina, ka telpa ir tīra, un šai gadījumā sveču dedzināšana būs vienkārši profilaktisks pasākums dzīvokļa attīrīšanai no liekajām enerģijām. Kad tas izdarīts, cilvēku pārņem iekšējs miers.

* Uguns enerģija attīra arī cilvēka astrālo ķermeni. Pareizticīgo baznīcās cilvēkiem, noņemot ļauno aci, izmanto baznīcas sveces. Ņem rokā trīs sveces un dedzina virs ūdens trauka tā, lai vasks vai parafīns pilētu ūdenī. Līdz ar to ūdenī satek arī visa negatīvā enerģija. Pēc tam ūdeni izlej. Ja vasks, pilēdams ūdenī, sprakšķ un izkusis traukā ir melns, tas nozīmē, ka cilvēkā sakrājies ļoti daudz negatīvās enerģijas. Ja cilvēka enerģētiskajā laukā negatīvā ir salīdzinoši maz, svece īpaši nesprakšķ, bet vienkārši izdeg.

Ir skaisti – redzēt un piedzīvot, ka šādi attīrīts cilvēks sācis domāt un runāt savādāk, labāk. Sadegusi daļa viņa egoisma, uztraukuma.

* Sveces lieliski noder arī meditācijai. Nolieciet sev pretim sveci un cieši skatieties cauri sveces liesmai, cenšoties abstrahēties no visām domām vai gluži pretēji – koncentrējoties vienam konkrētam jautājumuam Šādu meditāciju ieteicams atkārtot katru dienu. Tā palīdzēs uzlabot koncentrēšanās spējas, atbrīvoties no uzmācīgām domām, attīrīs enerģiju, turklāt ar laiku jūs spēsiet saskatīt sev apkārt daudz vairāk pozitīvā.

Nomāktā garastāvoklī, kad galvā jaucas drūmas domas un ir slikta pašsajūta, ieteicams nolikt sev pretim sveci un, raugoties uz to, palūgt, lai tā uzņem sevī visas jūsu sliktās emocijas un nelabo pašsajūtu. Pēc tam izelpojiet, iztēlojoties, kā līdz ar izelpu jūs pamet viss negatīvais. Uguns transformē – pārvērš un attīra enerģiju. Pēc tam no jauna ieelpojiet jau attīrīto pozitīvo sveces enerģiju. Redzēsiet, drūmās domas pēc brīža jau būs pagaisušas!

* Lai atbrīvotos no bezmiega un murgiem, ko var izraisīt dažādi faktori, dedzina baznīcas sveci, turot to slīpi virs gultas, apakšā paliekot trauku ar ūdeni, kur satek izkusušais vasks. Ūdeni pēc tam izlej.

Sveču dedzināšana ļoti labi palīdz arī gadījumos, ja bezmiega cēlonis ir uzmācīgas domas.

Sveces un horoskopi

* Jaunavām pačūlijas aromāts nesīs materiālus labumus, savukārt lilijas smarža viesīs ticību sev.

* Skorpioniem ieteicama svece ar melisas aromātu, kas dziedinās, savukārt mirres palīdzēs labāk izprast sevi.

* Strēlniekiem svece ar rozmarīna aromātu stiprinās atmiņu, savukārt vīraks dos garīgumu.

* Mežāžus no pagātnes brūcēm dziedinās sveces ar cipreses aromātu, bet vertvera aromāts nesīs materiālus labumus.

* Ūdensvīriem svece ar citronlipijas aromātu veicinās iemīlēšanos.

* Zivīm svece ar kumelīšu smaržu harmonizēs iekšējo pasauli, bet smaržīgais artabotriss Zivis padarīs jūtīgākas.

Tuvojoties dzimšanas dienai, stresa situācijās vai brīžos, kad nepieciešams spēks, dziednieki iesaka aizdedzināt savai horoskopa zīmei atbilstošas krāsas sveci:

* Aunam – sarkanu;

* Vērsim – rozā;

* Dvīņiem – gaiši pelēku;

* Vēzim – sudrabkrāsas;

* Lauvam – zelta krāsas;

* Jaunavai – zaļu;

* Svariem – zilu;

* Skorpionam – tumši sarkanu vai indigo;

* Strēlniekam – dzeltenu vai oranžu;

* Mežāzim – brūnu vai melnu;

* Ūdensvīram – violetu vai tumši zilu;

* Zivīm – baltu.

Ja kādā dzīves situācijā jums nepieciešamas konkrētas rakstura īpašības, ieteicams izvēlēties attiecīgās krāsas sveci:

* sarkanās krāsas svece spēcinās apņēmību;

* rozā veicinās pacietību, iecietību;

* gaiši pelēkā dos spēju pielāgoties situācijām;

* sudraba krāsa palīdzēs atklāt iekšējos talantus, potences;

* zelta krāsas svece rosinās vīrišķību;

* zaļā mudinās uz neatkarību;

* zilā dos līdzsvaru un morālo noturību;

* tumši sarkanā svece dos skaidrību;

* dzeltenā vai oranžā norādīs pareizo virzienu;

* brūnā vai melnā rosinās kārtības mīlestību, sistemātiskumu;

* violetā vai tumši zilā veidos individualitāti;

* baltā veicinās jutīgumu, saasinās intuīciju.

Katra krāsa simbolizē arī savu debess pusi. Baltā svece – ziemeļus, tumši zilā – rietumus, dzeltenā – dienvidus, sarkanā – austrumus. Katras krāsas svece ir saistīta ar savu enerģētiku. Baltā svece nozīmē tīrību, altruismu, tā modina visu labo, kas mājo cilvēka sirdī. Sarkanā svece cilvēku iedvesmo, rosina prāta mundrumu, liek cilvēkam kļūt aktīvākam, uzņēmīgākam. Dzeltenā svece dod siltumu, mieru, labsajūtu.

Vismaģiskākās ir tumši zilās sveces. Šo sveci dedzina, lai cilvēks spētu labāk izprast sevi – tā it kā paver ceļu pretim viņa zemapziņai.