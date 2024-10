19. oktobrī arī Tukumā varēs bez maksas atbrīvoties no nolietotajām elektroiekārtām

19. oktobrī no pulksten 9.00 līdz 14.00 «Elektrosestdiena» norisināsies pie «Lidl» veikaliem Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Ogrē, Rēzeknē, Salaspilī, Siguldā, Tukumā, Valmierā un Ventspilī.

Savukārt 26. oktobrī no pulksten 9.00 līdz 14.00 no nevajadzīgās elektrotehnikas bez maksas varēs atbrīvoties rīdzinieki, atstājot to pie jebkura “Lidl” veikala Rīgā.

“Ar šo aktivitāti mēs vēlamies veicināt sabiedrības izpratni par to, kā atbrīvoties no sev nevajadzīgās elektrotehnikas pareizi, vienlaikus mēs padarīsim šo procesu ērtāku. 19. un 26. oktobrī elektrisko iekārtu nodošanu pārstrādei varēs apvienot ar gājienu uz veikalu,” teica Sprūde-Nesenberga.

“Lidl Latvija” Korporatīvās sociālās atbildības vadītāja Antra Birzule uzsver, ka resursu taupīšana ir daļa no “Lidl” korporatīvās sociālās atbildības stratēģijas.

“Atkritumi, ja tie ir pareizi nodoti, šķiroti un pārstrādāti, var tikt izmantoti kā resursi. “Lidl Latvija” ar prieku iesaistās un aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju izmantot iespēju atbildīgi un ērti atbrīvoties no bojātas un neizmantotas elektrotehnikas. Pateicībā par iedzīvotāju atsaucību tiks izlozēti trīs kampaņas dalībnieki, kuri saņems “Lidl” dāvanu kartes 30 eiro vērtībā,” stāsta Birzule.

“Elektrosestdienās” iedzīvotāji tiek aicināti nodot pārstrādei visa veida un izmēra elektroiekārtas. Tām ir jābūt neizjauktām un atbrīvotām no citu atkritumu piejaukuma (piemēram, ledusskapim – iztukšotam). Šajā akcijā netiks pieņemti kārtridži un luminiscentās spuldzes, bet lielāku elektroiekārtu izkraušanai būs pieejama palīdzība.

Visas “Elektrosestdienās” savāktās elektroiekārtas tiks nogādātas BAO videi kaitīgo preču pārstrādes centrā, nodrošinot to efektīvu un videi draudzīgu pārstrādi otrreizējās izejvielās.

Kā var zināt, kas ir bīstamie atkritumi?

Ja priekšmets ir izgatavots no bīstamām ķimikālijām vai šķidrumiem, no baterijām, elektronikas, attiecīgi to var pieslēgt pie elektrības vai tajā ir mikročips vai mikroshēma – to nedrīkst izmest nešķirotajos atkritumos, tos ir jānodod speciālos punktos vai līdzīgās akcijās kā “Elektrosestdiena”.

Nepareizi utilizētas nolietotas elektroiekārtas ne tikai piesārņo dabu, bet arī apdraud sabiedrības veselību. Piemēram, viena zemē nomesta pirkstiņbaterija var saindēt kvadrātmetru augsnes un līdz ar lietus ūdeņiem piesārņot tuvumā esošo dzeramo ūdeni ar smagajiem metāliem, izraisot smagas saindēšanās un hroniskas saslimšanas.

Kāpēc elektriskās iekārtas ir jāšķiro atsevišķi?

Katra mazākā elektrotehnikas vienība slēpj daudz vērtīgu izejvielu – zeltu, sudrabu, varu, pallādiju un citus. Pārstrādājot iekārtas, mēs tās varam atgūt un izmantot atkal. Tā mēs samazinām nepieciešamību pēc jauniem izejmateriāliem.

Lūk, daži piemēri. No viena miljona pārstrādātu mobilo telefonu var atgūt aptuveni 16 000 kilogramu vara, 350 kilogramu sudraba, 34 kilogramus zelta un 15 kilogramus pallādija. Tikmēr no viena miljona datoru var atgūt aptuveni 200 034 kilogramus vara, 1996 kilogramus sudraba, 200 kilogramus zelta un 50 kilogramus pallādija.

Salīdzinājumam – viena mobilā telefona ražošanai ir nepieciešami aptuveni 16 grami vara, 0,35 grami sudraba, 0,034 grami zelta un 0,015 grami pallādija, bet viena pārnēsājamā datora saražošanai – 200 grami vara, divi grami sudraba, 0,2 grami zelta un 0,05 grami pallādija.

Kur likt bīstamos atkritumus?

Nolietotas elektroiekārtas tiek uzskatītas par videi kaitīgiem atkritumiem, kurus neizjauktus ir jānogādā drošai utilizācijai speciālos pieņemšanas punktos. Sev tuvāko videi kaitīgo preču nodošanas vietu var sameklēt vortālā “skiroviegli.lv“. Lielākiem nolietotās elektrotehnikas apjomiem var pasūtīt to bezmaksas izvešanu, sazinoties ar bīstamo atkritumu pārstrādes uzņēmumu BAO.

“Lidl” veikali Latvijas reģionos, pie kuriem 19. oktobrī notiks “Elektrosestdiena”: