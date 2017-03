Tukumā tiekas dejotāji no visas Latvijas /FOTO/

19. martā Tukuma kultūras namā notika koncerts «Pavasara sarunās ar deju», kurā satikās Eiropas, dāmu un senioru deju kopas un kolektīvi no visas Latvijas: «Čaukstenes» no Ānes, «Draiskais solis» no Zvejniekciema, «Gaujmalietes» no Carnikavas, «Kā sendienās» no Pūres, «Trumpe» no Lieģiem, «Garroze» no Salgales, «Sendancis» no Rīgas, «Vēlreiz» no Bikstiem, «Saulessvece» no Platones, «Madaras» no Salaspils, «Rudens roze» no Jelgavas, «Ciecerīte» no Saldus, «Senlejas» no Jaunlutriņiem, līnijdeju grupa «Varavīksne» no Ādažiem.

