A/s «Tukuma piens» par izplūdušo saldo krējumu draud administratīvais sods

3. novembrī kļuva zināms, ka no a/s «Tukuma piens» ražošanas ceha izplūdušais saldais krējums nonācis Tukuma pilsētas kanalizācijas notekūdeņos un līdz ar to arī attīrīšanas iekārtās «Tīlē».

Sazinoties ar a/s Tukuma piens» tehnisko direktoru Aivaru Lazdovski, uzzinājām, ka uzņēmums ir šokā par notikušo un tagad cenšas meklēt risinājumus, kā šādas situācijas novērst.

Kā redakcijai skaidroja Ventspils reģionālās vides pārvaldes direktores vietniece Anna Adamsone, a/s «Tukuma piens» ir uzsākta administratīvā lietvedība un noformēts administratīvo pārkāpumu protokols: “Tad, kas būs izvērtēta situācija, tiks pieņemts lēmums par soda apmēru atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam par attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas noteikumu neievērošanu un B kategorijas piesārņojošās darbības pārkāpumiem.”

