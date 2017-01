Barikāžu atcere pie ugunskuriem Tukuma centrā /FOTO/

21. janvārī Tukuma muzejs aicināja 1991. gada barikāžu dalībniekus un citus interesentus uz atceres pasākumu pie ugunskuriem Brīvības laukumā, kurā atmiņas par barikāžu laiku Rīgā, kas ilga no 13. līdz 27. janvārim, stāstīja uzņēmējs Aleksejs Klimanovs, feldšeris Arvis Grasis, zemessargi Guntis Kleins un Māris Pildiņš un kultūras darbiniece Rudīte Poča, savukārt notikumu hroniku lasīja Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolēni Rainers Ikvilds un Amanda Krauja.

Muzejā apkopotā statistika vēsta, ka no Tukuma agroķīmijas barikādēs piedalījies lielākais dalībnieku skaits – 227, no agrofirmas «Valgums» – 115, Džūkstes pagasta – 96, no Tukuma PMK – 21, Tukuma paraugdārzniecības – 35, Degoles pagasta – 73, Zemītes pagasta – 65, Tukuma 29. ATU – 29, CBR 5 – 58, no Matkules – 74, Zantes – 48, Sēmes – 30, Tukuma PMK 27 – 53. Šajos barikāžu dalībnieku sarakstos kopā minēts 721 barikāžu aizstāvis, tostarp 62 sievietes, taču ne visas iestādes šādus sarakstus bija iesniegušas.

Ceturtdien, 26. janvārī, 16.00 Tukuma novada domē būs barikāžu atceres pasākums un piemiņas balvu pasniegšana.

