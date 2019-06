Kādi ir populārākie matraču izmēri un kā izvēlēties sev piemērotāko?

Izvēloties jaunu matraci, svarīgas ir ne tikai ērtības, bet arī tā izmērs. Ja izvēlēts ir nepareiza izmēra matracis, tas var sagādāt lielas problēmas. Gulta un matracis ir ļoti tuvi, tāpēc tiem savā starpā ir jāsaskan. Lai labāk izprastu kā vienu pielāgot otram, šajā rakstā aplūkosim populārākos matraču izmērus.

Sāksim ar gultas izmēru

Nereti istabas iekārtošanu sākam ar svarīgāko objektu – gultu. Gultas izmērs ir svarīgs, lai mēs zinātu vai tā būs mums atbilstoša, vai pietiks vietas lai apgrieztos, vai tā iederēsies istabā un vai mums pašiem pietiks vietas istabā, ja tajā būs konkrēta izmēra gulta. Tomēr, šie izmēri ir svarīgi arī tāpēc, lai mēs zinātu kāds būs piemērotākais matracis.

Matrača izmēriem ir jāatbilst gultas izmēriem, tāpēc pirms matrača iztēles, jums jāzina precīzi gultas izmēri. Populārākie gultu izmēri ir šie: 180×200, 160×200 un 140×200. Ja plānojat iegādāties gultu, sākumā pievērsiet uzmanību standarta izmēra gultām. Tādā veidā būs vienkāršāk piemeklēt atbilstošākā izmēra matraci.

Kādi ir populārākie matraču izmēri?

Arī starp matračiem ir noteiktas tendences – vieni izmēri tiek izvēlēti biežāk nekā citi. Vispopulārākā izvēle ir matracis 160×200 vai 180×200 cm. Vienguļamie – 90×200 cm matrači un 80×200 cm. Ja aktuāla ir bērnu miega kvalitāte, tad standarta izmēri ir 60×120 cm un 70×140 cm. Ņemot vērā, ka šie ir populārākie izmēri, arī gultu piemeklēt nebūs sarežģīti. Tomēr neaizmirstiet par bērna augumu, nepieciešamībām, miega ieradumiem un to, kāds ir augšanas temps.

Tomēr, ka gultas izmēri nav šķērslis vai prioritāte, tad izvēloties matraci ņemiet vērā individuālus miega ieradumus un vajadzības. Pāri vienmēr izvēlas divguļamos matračus, bērniem piemeklējam bērnu matraci, savukārt vienam pieaugušajam derēs vai vienguļams vai pusotrguļamais matracis. Ja izvēlaties matraci viesiem – vieniem derēs vienguļams, citiem divguļams. Lai arī kādu izvēlētos, visiem pieejami standarta izmēri, pēc kuriem piemeklēt gultu būs itin vienkārši. Nepieciešamības gadījumā, nomainīt standarta izmēra matraci būs vienkāršāk par vienkāršu.

Nereti standarta izmēru matraču izvēle ir plašāka nekā gultu. Matrači ierasti tiek iedalīti šajās kategorijās: bērnu – no 60 cm līdz 80 cm, vienguļamie – no 80 cm līdz 95 cm, pusotrguļamie – no 100 cm līdz 135 cm un divguļamie – no 140 cm līdz 200 cm.

Standarta garums ir 200 cm, tomēr pieejami arī 190 cm gari. Atrodami arī citāda garuma matrači, tomēr to piedāvājums ir krietni vien šaurāks.

Kā izvēlēties atbilstošāko gultas vai matrača izmēru?

Pirms gultas vai matrača, vai abu kopā iegādes, obligāti tie ir jāizmēģina, lai pārliecinātos par jums atbilstošāko izmēru. Palīdzēs šī metode: apgulieties uz muguras un sakrustojiet rokas virs galvas – elkoņiem jāpaliek matrača ietvaros. Neaizmirstiet, ka kvalitatīva miega nolūkos nepietiks tikai ar to, ka gulta jums der pēc izmēra. Tās kājgalī jāpaliek vismaz 15 cm atstarpei.

Neaizmirstiet, ka gultu vai matraci jāiegādājas kopā ar to, ar ko tajā dalīsieties. Tādējādi pārliecināsieties vai vietas pietiks abiem un miega laikā nevajadzēs cīnīties par vietu, vai ir pietiekoši ērti, vai vietas nav par daudz. Ja matracis paredzēts pusaudzim, dodieties uz veikalu kopā, lai pieredzējušie speciālisti palīdzētu izvēlēties piemērotāko variantu.

Cilvēku vajadzības un biežākās izvēles nereti diktē populārākos izmērus. Tāpēc varat būt droši, ka brīdī, kad vēlēsieties nomainīt matraci, atradīsiet nepieciešamo izmēru, jo ražotāji tam jau ir sagatavojušies. Lai kā arī nebūtu, dažādi ieradumi, augums diktē individuālas vajadzības. Ja jums ir īpašas prasības, matraci iespējams izgatavot tā, lai tas atbilstu tieši jums.

Sagatavots pēc Lonas.lv