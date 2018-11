Zaglis paliek zaglis

Katru vakaru «Degpunktā» rāda ne to labāko mūsu daļu sabiedrības. Tad noskurināmies un pie sevis nopukojamies: ”Nu, diez, kur tādi rodas?! Nozog riteni, nozog graudus, nozog traktoru…” Bet, kā izrādās, zagļa godā var tikt ļoti daudzi. Šoreiz gan vairāk runa par labības audzētājiem. Bet tikpat labi tas var attiekties arī uz stādu audzētājiem, puķkopjiem, uz ikvienu, kurš pavairo stādāmo materiālu. Tiesa gan, nesakārtoto likumu dēļ viņi pašlaik ir situācijas ķīlnieki un nebūtu godīgi, ja viņus tiešām celtu zagļa godā. Turklāt – daudzi no viņiem ir nonākuši apzagtā lomā. Mums ir izcili selekcionāri, kuri nesakārtoto likumu dēļ nevar saņemt autoratlīdzību par savu intelektuālo darbu. Un tad nu viņi saka: ”Ko lai dara, esmu priecīgs, ka manis izveidotās šķirnes pavairo un audzē, jo vienkārši citu iespēju nav. Taču citi latviešu pašu izaudzēto šķirni pārdod uz ārvalstīm, bet viņam pašam vairs nav tiesību to audzēt un pavairot.”

Zināju, ka puķkopjiem, stādu audzētājiem šī lieta nav sakārtota, un aizvien ir sāpējusi sirds par to, ka mūsu selekcionāri, kas radījuši izcilas šķirnes, nesaņem ne pelnīto godu, ne atalgojumu. Tomēr biju pārsteigta, ka vairāk nekā 20 gados autoratlīdzības lietas nav sakārtotas un nedarbojas arī labības audzētājiem. Tā rezultātā selekcionāri, zinātnisko iestāžu darbinieki ir spiesti strādāt ne tajos labākajos apstākļos un nereti iesaistīties vairākos projektos, lai varētu izdzīvot. Lauksaimniecības zinātniskās iestādes aizvien ir dzīvojušas trūkumā. Diemžēl vienā no pēdējām 12. Saeimas plenārsēdēm deputāti paspēja nobalsot pret sagatavoto Augu šķirņu aizsardzības likuma labojumu nodošanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālas attīstības komisijai. Ja to izdotos pieņemt, Latvijā selekcionētajām sēklu šķirnēm par to pavairošanu un izmantošanu savām vajadzībām, būtu jāmaksā vien 2,3 līdz 4 eiro par hektāru.

Jāatzīst, ka Zemnieku Savienība (ZZS) sevi kā lauksaimniecību pārstāvošā partija aizvien vairāk zaudē savu reputāciju. Selekcijas jautājumā partijas viedokli pauda ZZS deputāts Edgars Putra, kurš pats esot lielsaimnieks. Viņš klaji uzstājās pret autortiesību maksājumu, demagoģiski skaidrodams, ka zemnieki jau pārsvarā audzējot ārzemēs selekcionētas šķirnes un tad jau autoratlīdzības maksājums nemaz netikšot Latvijas selekcionāriem… Nemaz nerunājot par to, ka šī deputāta izplatītā informācija ir melīga, bet, pat ja tā arī būtu, ka audzējam tikai ārvalstu šķirnes, vai tad apzagt ārvalstu selekcionāru ir godīgi?! Uzklausot ”zemnieku” partijas runasvīru skaidrojumus, nav jau vairs jābrīnās, ka autoratlīdzība netiek kārtota arī citu dārzkopības kultūru selekcionāriem – tas viss, lai apsargātu lielaudzētājus! Un E. Putra jau nav vienīgais ZZS lielsaimnieks… To, kurš nozadzis traktoru, saucam par zagli. Kā lai nosauc to, kurš apzog selekcionāru?