Par ko iedzīvotājiem nestāsta

Kad decembra sākumā aktualizējās saruna par pašvaldību izdevumiem un reģionāliem medijiem, cita starpā jau kuro reizi pašvaldības metās aizstāvēt savus izdevumus ar vārdiem, ka tikai tajos lasītājs var atrast informāciju no pirmavota un gūt vislielāko skaidrību par to, kas pašvaldībā notiek.

Par to, ka pašvaldību vadība, aizstāvot savus izdevumus, laikam jau nezina, ko runā, apliecina paši pašvaldību izdevumi un jo īpaši – pašvaldības mājas lapas. Un piemēram šai ziņā labi noder arī nesenie notikumi Kandavas novada domē, kad 30. novembrī, ārkārtas sēdes laikā, atlūgumu iesniedza līdzšinējais domes priekšsēdētājs, bet ne tad, ne arī 2. decembrī, kad Normunda Štoferta atlūgums stājās spēkā, Kandavas mājas lapā par to nebija minēts ne vārda. Šī ziņa atklātībā parādījās tikai pēc pāris dienām, turklāt arvien vēl velti to meklēt sadaļās, kur izklāstīta svarīga informācija iedzīvotājiem.

Līdzīgs stāsts arī par Tukuma pašvaldības izdevumu, kur velti meklēt pagājušās vasaras zivju bojāejas faktu Šlokenbekas Dzirnavu ezerā vai, piemēram, iedzīvotāju iebildumus par virziena maiņu Durbes un Rīgas ielas krustojumā, vai par to pašu Pārupes ielu, kas uzbūvēta bez projekta. Taisnības labad gan jāsaka, informācija ir, tikai jautājums – kad un kāda. Tā skopa informācija par Šlokenbekas dīķa sanāciju (jūlija sākums) parādījās pašvaldības izdevumā tika oktobra beigās. Iespējams, informāciju par Durbes ielu pastarpināti varēja atrast ziņā par automašīnu skaitīšanu krietnu laiku pēc ielu svarīguma maiņas. Savukārt ar Pārupes ielu ir pavisam savādi – jau «Tukuma Laika» jūlija numurā varējām lasīt, ka ar ”uzņēmēja atbalstu izbūvēta” iela, taču nu uzzinām, ka par to ”atbalstu” iespējams lems… nākamā gada februārī…

Un te nav stāsta par pašvaldību ”labajām” un īsto mediju ”sliktajām” ziņām. Stāsts ir par to, ko pasaka vai noklusē pašvaldība savā izdevumā. Ko saviem iedzīvotājiem un par viņu naudu ļauj vai neļauj zināt pašvaldības.

Ilgi domājot, kāpēc šādi tiek atlasīta informācija, pieļāvām, ka tas ticis darīts ar domu, lai tiešām pasargātu iedzīvotājus no ”ļaunajām ziņām”, jo tās taču varētu ietekmēt nodokļu maksāšanu, attieksmi, arī labvēlību vēlēšanās… Nu, kāda gan iedzīvotājiem daļa, kas tur dome notiek un kas tur ko vada; kāda starpība, ka šodien pie stūres ir Jānis, bet rīt – Pēteris, tāpat par to lemj deputāti nevis iedzīvotāji…

Taču te nu vietā jautājums – kā labā tad strādā domes mājas lapa, informatīvais izdevums? Vai tiešām, par iedzīvotājiem domājot, vai tomēr par vienas partijas, vienas deputātu koalīcijas vai kādas šaurākas deputātu grupas interesēm?..