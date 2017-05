Neticu, tiešām neticu!

Nu jau būs trešā reize, kad šajā slejās apskatām valdībā steidzīgi un vienlaikus neskaidri gatavoto nodokļu reformu. Tas bažu dēļ, jo pat vismazākās izmaiņas nodokļu politikā rada ļoti nopietnas sekas ne tikai kādai vienai noteiktai iedzīvotāju grupai, atsevišķu nozaru uzņēmumiem, kādam reģionam, bet mums visiem, visai mūsu valstij kopumā.

No sākotnēji Latvijas bankā tapušā piedāvājuma par ekonomiku veicinošām trīs nodokļu (iedzīvotāju ienākumu, uzņēmumu ienākumu un reinvestētās peļņas) izmaiņām, finanšu ministrijā un arī valdībā tas pārvērties par dažādu interešu plosītu savārstījumu, ko ar konkrētiem aprēķiniem pat grūti komentēt. Pareizāk, visi ticamie un arī publiski pieejamie aprēķini (Pasaules bankas un Latvijas bankas eksperti) vienā balsī apliecina – nebūs labi, iztrūkums budžetā būs pārāk liels (vidējais aprēķins – vismaz 400 miljoni eiro gadā), bet ar vieglu roku pamestie ”caurumu lāpīšanas” priekšlikumi – akcīzes vai pievienotās vērtības nodokļa celšana – tikai radīs jaunas jukas, jaunus apgrūtinājumus un… jaunus iztrūkumus, kuru dēļ visvairāk cietīs tie, kam jau šobrīd ienākumi vismazākie.

Viens no kvēlākajiem reformas atbalstītājiem – Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis Aigars Rostovskis gan mūs mierina: ”Skaidrs, ka tur nevar visu izrēķināt līdz detaļām.(..).. ir aprēķinu daļa un ticības un pārliecības lieta.” Sak, ticēsim un mums izdosies!? Taču jāatzīst, skatoties un klausoties, ko par reformu publiskajā telpā saka tās bīdītāji, jebkuras ticības jeb, pareizāk, uzticības paliekas tiem pazūd kā rīta rasa karstā jūlija dienā. Nu, kā lai uzticas finanšu ministrei, kura, vaicāta par reformas ietekmi uz šobrīd valstī būtiskākajām problēmām – ienākumu nevienlīdzību un veselības aprūpes nepieejamību, vispirms frāžaini un neko neizsakoši atrunājas: ”Uzņēmēji, mēs visi (?!) jau sen to (domāta nodokļu reforma) bijām pelnījuši,” bet pēc tam mierina, ka gan jau, piemēram, medicīnai nauda atradīsies, gan jau… Gan jau ”nāks vaļā” Eiropas projekti, gan jau ”ieplūdīs” Eiropas nauda… Ja visam nepietiks? Gan jau… Eiropa atļaus palielināt budžeta deficītu… Tai pat laikā neviena vārda par nesakārtoto mikrouzņēmuma nodokļa pielietojumu, par solidaritāti nodokļu nomaksā, par neapliekamā minimuma celšanu, par VID darbības stiprināšanu – par minimumu, kas ļautu sakārtot jau šobrīd pārāk lielo pelēkās ekonomikas daļu. Toties ar saviem ierosinājumiem iespējamo nodokļu reformas un Eiropas naudu sadalē uz skatuves uzkāpis Latvijas politiskā leļļu teātra vadītājs, no dažādiem amatiem atstādinātais tagadējās finanšu ministres partijas biedrs…

Skatoties uz šo ķep-ļep un gan jau ļembastu, jāsaka… neticu! Tiešām neticu ne šīs valdības teiktajam, ne arī tās spējām radīt no tiesas taisnīgu, ilgtspējīgu un valsts izaugsmei veltītu nodokļu sistēmu.