Lai reforma nenotiktu tikai reformas pēc

Valstī runā par pārvaldes reformu, par iespējamo iestāžu skaita samazināšanu, par to, ka daudz budžeta līdzekļu tiek tērēts ierēdņu armijas uzturēšanai un nekāda labuma no teju 6000 ierēdņiem neesot. Tajā pat laikā diskusijās izskan arī pretēji viedokļi par to, ka uz atbildīgiem ierēdņu amatiem neviens tā īpaši neraujoties, ka aizvien biežāki esot gadījumi, kad ierēdņi strādā vairāk nekā noteiktais darba laiks un nereti sirgst ar tā saucamo izdegšanas sindromu. Kā ar ierēdņu darbu esam apmierināti mēs – iedzīvotāji-parastie, kam ikdienā ar ierēdņiem jāsastopas, ar viņu palīdzību jākārto kādi jautājumi? Faktiski jau aizvien vairāk lietu ar valsts iestādēm kārtojam elektroniski. Tomēr tas daudziem, kuri neprot rīkoties ar datoru, kam nav sava interneta pieslēguma, iesniegt deklarāciju, piemēram, Valsts Ieņēmumu dienestā, sagādā grūtības. Tā pagājušā nedēļā redakcijā vērsās kāds tā saucamais mazais zemnieks, kurš tērējis divas dienas un braucis no laukiem uz Tukumu, lai iesniegtu VIDā savas saimnieciskās darbības deklarāciju, un tas, viņaprāt, bijis gana sarežģīti. Ne tikai tāpēc, ka cienījamos gados esošais vīrs īsti labi ar datoriem nesaprotas, bet arī tāpēc, ka ar vienu datortehnikas vienību deklarācijai nemaz nepietiek, jo ir vajadzīgs vēl arī skeneris vai ”gudrais” tālrunis, lai deklarācijā iedabūtu attaisnojuma dokumentus. Domāju, ka valstī ir gana daudz cilvēku, kas tāpēc pie nodokļu atmaksas summām tā arī netiek…

Valstī sola cīnīties ar ēnu ekonomiku, sakārtot mikrouzņēmuma nodokli tā, lai to varētu izmantot tiešām tikai mazie uzņēmumi, kas tikai sāk savu darbību. VID darbiniekus skubina būt pret klientiem tikpat saprotošiem kā Igaunija. Tas viss kopā prasīs arī zināmu kapacitāti no Valsts Ieņēmumu dienesta puses. Bet ja darbinieku skaits tiks samazināts? Vai iecerēto būs iespējams paveikt? Vēl līdzīgas pārdomas par Pārtikas un Veterināro dienestu, kam sakara ar Āfrikas cūku mēra un putnu gripas draudiem vajadzētu būt ļoti saspringtai situācijai. Vēl droši vien varētu minēt arī citas valsts iestādes. Līdz šim esam dzirdējuši tikai skaistus vārdus par reformām, kas galvenokārt saistās ar darbinieku skaita samazināšanu, bet nekur netiek teikts par to, kā un kādiem spēkiem palikušie paveiks uzstādīto uzdevumu gūzmu. Negribētos, ka reforma kārtējo reizi notiktu tikai reformas pēc…