Kā ietaupīt?

Pirms nedēļas iedzīvotāju sapulcē uzzinājām, ka Kandavas novada dome iecerējusi kādu ”loģistikas uzlabojumu” – kaut kādās sarunās nospriests, ka Matkules bērnus, kas pēc savas skolas slēgšanas izvēlējušies mācīties Kandavas internātvidusskolā, uz Kandavu vairs nevedīs, jo, redz, internātskola ir valsts skola, bet par transportu maksā pašvaldība. Un pašvaldībai, lūk, esot izdevīgāk, lai bērnu kustība gluži kā Sibīrijas upes uz tuksnešiem pagrieztos Vānes virzienā. Mazāk izdevumu pārvadājumiem, un Vānes skolai (kuras direktors cita starpā ir domes deputāts Ivars Lasis) būtu nodrošināts piepildījums. Uz iebildumu, ka, skolu slēdzot, matkulniekiem iespēja mācīties internātskolā tika apsolīta, ir gatava cita atruna – pie visa esot vainīga valsts, kas no 2018. gada vairs negribot finansēt internātskolas. Bet, ja nu kādam vajag to speciālo apmācību, tad jau varot izveidot kādas īpašas programmas…

Un kā tad ar uzstādījumu, ka bērns skolu var izvēlēties, ka visiem vismaz vidējā izglītības posmā ir jābūt vienlīdzīgām starta iespējām? Labi, tā tālā Rīga un valdība, tās neko nezinošās ministrijas, kas, iespējams, tiešām neapzinās, kā dzīvo lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju, kas nezina, ka bērni skolās, jo īpaši laukos uzturas un tiek audzināti, attīstīti un arī pieskatīti labi, ja līdz 15.00. Pēc tam – autobusā iekšā, vientuļš ceļš arī līdz attālākām mājām kājām un gari vakari vienatnē, gaidot no darba pārrodamies vecākus. Ēšana un mācīšanās – kā nu kuram… Un sporta, mūzikas, mākslas un citas radošās skolas lielākoties var apmeklēt tikai tie, kas dzīvo pilsētās vai kuru vecāki ir gana situēti un no darbiem brīvi, lai savus bērnus varētu atļauties uz nodarbībām izvadāt. Labi, rīdzinieki un viņu partijas, bet pašu deputātiem, no pašu novada, pašu pagastiem nākušiem taču ir jāsaprot, ka internātvidusskola (Nejaukt ar speciālajām skolām!) daudziem laukos, iespējams, ir vienīgais veids, kā saviem bērniem nodrošināt labu izglītību! Daudziem tas ir arī vienīgais veids, lai ģimeni vispār saglabātu – lai bērns no ģimenes netiktu izņemts, lai viņam un arī vecākiem palīdzētu saņemties! Jo tā jau ir šo skolu, vismaz Kandavas internātvidussskolas gadījumā noteikti, galvenā misija – mācīt un audzināt skolēnus visas dienas garumā tā, lai viņi tiešām iegūtu vienlīdzīgas starta iespējas ar to ģimeņu bērniem, kam varbūt dzīvē paveicies vairāk vai kam dzīves vietas un vecāku nodarbošanās dēļ ir vairāk iespēju.

Ja nesaprot tik vienkāršas lietas, kā tad var būt ”pašu valdības” deputāts? Un vai iedzīvotājiem vajag tērēt tik dārgos un taču jau bērnu izglītībai daudz noderīgākos līdzekļus tādas ”pašu valdības” algošanai? Par to tiešām ir laiks padomāt.