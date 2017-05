Autovadītājiem jāpievērš uzmanība gāzes iekārtām, riepām un gaismām

Pagājušajā nedēļā Valsts policijas Tukuma iecirkņa policisti sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) darbiniekiem pārbaudīja, kādā stāvoklī ir lielākas un mazākas automašīnas, kas piedalās satiksmē. Kopumā tika pārbaudītas 54 automašīnas, no kurām trijām tika konstatētas neatļautas “gaismas”, vienā gadījumā – nereģistrēta gāzes iekārta, bet vēl vienā – vasaras apstākļiem neatbilstošas riepas. Par to, kas autovadītājiem šajās jomās jāievēro, runājām ar CSDD Tukuma nodaļas Tehniskās apskates stacijas vadītāju Armandu Jēgeru.

– Vienā gadījumā konstatēta nereģistrēta gāzes iekārta. Kā pareizi šīs iekārtas ir jāuzstāda un jāreģistrē?

– Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar gāzes iekārtu, tad tā reģistrācijas apliecībā jābūt norādei, ka automašīnā tiek izmantots benzīns/naftas gāze vai benzīns/dabas gāze, un pārbūves kods. Ja jūs vēl tikai gribat ierīkot gāzes iekārtu, tad tas jādara sertificētam uzņēmumam, kas izsniedz sertifikātu, un pēc tam piecu dienu laikā šī iekārta ir jāreģistrē CSDD.

– Ja, nopērkot automašīnu, ir zināms, ka tai ir gāzes iekārta, bet reģistrācijas apliecībā šādas norādes nav?

– Apzinīgs autovadītājs, protams, interesēsies, kāpēc šādas atzīmes dokumentos nav un ko darīt, lai tādu iegūtu. Ja neinteresēsies, mēs to konstatēsim tehniskajās apskatē un par to arī transportlīdzekļa vadītāju informēsim. Ja automašīnai būs ierīkota nereģistrēta iekārta, par to tiek piešķirts otrais vērtējums kā atļautai nereģistrētai pārbūvei, kas mēneša laikā ir jānovērš.

– Kā to var izdarīt?

– Ir jāvēršas pie sertificēta uzņēmuma, kurš iekārtu pārbaudīs, noskaidros, vai tā ir marķēta un atbilst tehniskajiem nosacījumiem, kā arī izsniegs sertifikātu, kas, kā jau minēju, CSDD ir jāreģistrē.

