Rosina izveidot dabas parku un likvidēt ciemu

No decembra vidus līdz pat 16. janvārim norisinās Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011. līdz 2023. gadam grozījumu publiskā apspriešana.

Taču vēl pirms teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes tika saņemts iesniegums paplašināt Sēmes ciema robežas, kā arī noņemt Degoles ciemam ciema statusu, ko bija rosinājusi pagasta konsultatīvā padome. Kopumā līdz apspriešanas izsludināšanai tika saņemti 38 priekšlikumi. To vidū, piemēram, ir ierosinājums Viesatu dabas takas teritorijā veidot Viesatu dabas parku, iekļaujot tajā Viesatas upes ainaviskos lokus, kultūrvēsturiskās ainavas ar viensētām un koku grupām, kā arī teritoriju līdz Nūstiņu ezeram – ar mērķi saglabāt dabas daudzveidību. Ierosinājumi saņemti arī par nepieciešamību iezīmēt plānā seno kapsētu un kapliču, kā arī kļavu aleju pie Šlokenbekas dzirnavu ezera. Vēl saņemts ierosinājums plānojumā iezīmēt zaļu to teritoriju, kas atrodas pie Tukums I stacijas un kur aug komjauniešu stādītie koki. Vairāki priekšlikumi saistīti ar vēlmi mainīt teritorijas atļauto izmantošanu, kā arī zonējumu – gan no apbūves uz lauksaimniecisko, gan no lauksaimnieciskās – uz mežu vai apbūves teritoriju.

Ar plānojumu un tajā saņemtajiem priekšlikumiem (apskatāmi sadaļā “paskaidrojuma raksts”) var iepazīties portālā geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_10397, savukārt ar izdrukām – pašvaldības Arhitektūras nodaļā, Tukumā, Talsu ielā 4, apmeklētāju pieņemšanas laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksmes:

3. janvārī: 15.30 Zentenes pagasta pakalpojumu centrā, «Gobās», 17.00 – Sēmes pagasta pakalpojumu centrā, Ezera ielā 1A;

7. janvārī: 16.00 Degoles pagasta pakalpojumu centrā, «Griezēs», 17.15 – Tumes pagasta pakalpojumu centrā, Pasta ielā 1A;

8. janvārī: 15.00 Lestenes pagasta pakalpojumu centrā, «Zelmeņos», 16.30 – Irlavas pagasta pakalpojumu centrā, «Svēteļos»;

10. janvārī: 15.30 Jaunsātu pagasta pakalpojumu centrā, «Pagastā», 17.00 – Pūres pagasta pakalpojumu centrā, «Vārpās»;

14. janvārī: 15.30 – Džūkstes pagasta pakalpojumu centrā, «Biedrību namā», 14. janvārī 17.00 Slampes pagasta pakalpojumu centrā, «Kultūras pilī»;

15. janvārī: 18.00 Tukuma novada domē, Talsu ielā 4.