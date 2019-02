Lai saņemtu atlaides sabiedriskā transportā – jāizgatavo personalizēta karte

Latvijā arvien vairāk daudzbērnu ģimenes locekļi, izmantojot sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajā maršrutu tīklā, lieto Latvijas Goda ģimenes apliecību «3+ Ģimenes karte» un saņem braukšanas maksas atvieglojumus. Šobrīd skolēni un studenti līdz 24 gadu vecumam var uzrādīt vecāku Goda ģimenes apliecību, savukārt no 2020. gada 1. janvāra katram ģimenes loceklim būs nepieciešama sava personificēta apliecība.

Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” ir valsts atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, kas sniedz iespēju saņemt dažāda veida atvieglojumus un priekšrocības, tai skaitā braukšanas maksas atvieglojumus reģionālajā sabiedriskajā transportā. Apliecību var iegūt ģimenes, kurās aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem vai pilngadīgi šādas ģimenes bērni, kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādēs.

Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumu, braucot reģionālā maršruta autobusā vai vilcienā, daudzbērnu ģimenes loceklim šobrīd ir nepieciešams uzrādīt “3+ Ģimenes karti” kopā ar pasi, ID karti vai attiecīgi skolēna vai studenta apliecību. Skolēniem un studentiem līdz 24 gadu vecumam ir iespēja uzrādīt arī vecāku “3+ Ģimenes karti”, ja tajā ir norādīts attiecīgās personas vārds un uzvārds, bet katrs ģimenes loceklis jau šobrīd ir tiesīgs saņemt arī savu personīgo apliecību, tādā veidā nodrošinot ērtāku iespēju iegūt braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā. Ņemot vērā grozījumus Ministra kabineta, nākamajā gadā skolēniem un studentiem būs nepieciešamas personalizēta karte. Tādēļ Goda Ģimeņu vecāki tiek aicināti jau savlaicīgi vērsties Sabiedrības integrācijas fondā un tādu pasūtīt. Pieteikties kartei ir iespējams mājaslapā godagimene.lv vai mobilā lietotnē “3+ karte”. Tās izgatavošanas laiks ir līdz 45 dienām.

Jāatgādina, ka no 2018. gada 1. septembra daudzbērnu ģimenēm ir ievērojami palielinājušies braukšanas maksas atvieglojumi, kurus iespējams saņemt, izmantojot sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālo maršrutu tīklā. Šobrīd skolēni un studenti līdz 24 gadu vecumam, kuri ir daudzbērnu ģimenes locekļi, var saņemt atlaidi 90% apmērā no vienas biļetes cenas, savukārt pārējie daudzbērnu ģimenes locekļi – 50% apmērā no vienas biļetes un 40% apmērā no abonementa biļetes cenas. Tāpat valsts svētkos, 4. maijā, 11. un 18. novembrī, daudzbērnu ģimenes reģionālā maršruta autobusā vai vilcienā var braukt bez maksas.

Katru gadu Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” lietotāju skaits arvien vairāk pieaug – 2017. gadā tika izsniegtas 11 913 vecāku kartes un 3 618 bērnu kartes, savukārt 2018. gadā – 13 627 vecāku un 23 535 bērnu kartes. Tāpat pieaug arī uzņēmumu skaits, kas atbalsta Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu. 2018. gadā Latvijā bija 294 privātie uzņēmumi, kas nodrošina atvieglojumus, ja tiek izmantota Goda ģimenes apliecība, savukārt iepriekšējā gadā – 212 uzņēmumi un 2016. gadā – 132.

P.S. «3+ Ģimenes karte» karte pienākas, ja persona pati vai kopā ar laulāto aprūpē vismaz trīs bērnus tai skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esošus bērnus un pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu.