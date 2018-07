Konkursam «Sējējs 2018» nominēts arī «Augļu nams» no Pūres

Konkursam «Sējējs 2018» nominācijā «Gada veiksmīgākā kopdarbība» izvirzīts kooperatīvs «Augļu nams», kas atrodas Pūrē un kura vadītājs ir Jānis Lepsis.

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvs «Augļu nams» nodibināts 2012. gadā. Pašlaik kooperatīvā ir iestājušās 11. augļu ražošanas saimniecības: zemnieku saimniecība «Akmentiņi» no Vilces, SIA «Cukuriņš» no Strazdes, SIA «Daigone» no Pūres, zemnieku saimniecība «Gaidas» no Vilces, zemnieku saimniecība «Osīši» no Sesavas, zemnieku saimniecība «Lapenieki» no Jaunlutriņiem, ābolu audzētāja Ilze Rudzīte no Ārlavas pagasta, individuālā komersante Egita Sudakova no Lībagu pagasta, zemnieku saimniecība «Muižarāji» no Piltenes pagasta un SIA «Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija». Kopējā dārzu platība, no kuras ievāc ābolus, ir apmēram 100 hektāri ābeļdārzu un 10 hektāri ogulāju. Visi kooperatīva biedri savās saimniecībās augļus un ogas ražot atbilstoši integrētās audzēšanas metodēm, tas ir – ar ierobežotu pesticīdu lietošanu, kura pamatota ar regulārām dārza pārbaudēm. Kooperatīva produkcijai ir arī nacionālās pārtikas shēmas sertifikāts «Zaļā karotīte». Kooperatīva saimniecības ražo ābolus, ķiršus, avenes, zemenes, bumbierus un ābolus.

Pagājušā gadā ābolu bija mazāk. “Mēs rēķinājām, ka kooperatīvam kopumā raža bija par 1/3 mazāka. Bet bija arī atsevišķas saimniecības, kurās bija 50% no normālās ražas. Vērtējot visas 11 saimniecības kopumā, tad tikai vienai pērn bija ļoti laba raža, pārējām bija diezgan liels kritums. Šogad ar ogām bija bēdīgi, bet kas atteicas uz āboliem, tad taču ir cerības, ka vēl uzlīs un raža būs laba. Ziedēšanas laikā gan bija karsts laiks, ābeles ātri noziedēja un tām aizmetās salīdzinoši maz ābolu. Ja ziedēšanas laiks būtu garāks, ābolu būtu daudz un tie būtu jānormē. Pašlaik jāskatās un jābaidās no negaisiem, jo tad meteorologi parasti sola arī krusu, kas var ābolu ražu ievērojami sabojāt,” skaidro kooperatīva vadītājs.

