Kas notiek ar ēkām Tukuma centrā?

Kas notiek vai notiks ar ēkām Talsu ielā 1, Uguns ielā 6, Elizabetes ielā 10, Brīvības laukumā 20, Harmonijas ielā 3B un citām, kuru mūžs pilsētas apbūvē ir pagājis un kuras pamazām pārvēršas vai jau ir pārvērtušās graustos? Vai aiznagloti logi pilsētas vēsturiskajā centrā ir labākais risinājums un – vai ēku īpašniekiem šādās situācijās ir risinājums? Atbildi uz šiem jautājumiem meklējām, runājot ar veco ēku īpašniekiem. Mūsu pirmā saruna notika ar uzņēmēju Agnesi Riteni, kuras uzņēmuma SIA «Siria» īpašumā ir vairākas vecas ēkas vecpilsētā.

Pie vienas no tām Uguns ielā 6, kas jau ilgu laiku nav apdzīvota, šovasar parādījās planšete, kurā minēts, ka ēkas īpašnieks SIA «Siria» ieplānojis šīs ēkas pārbūvi. Uzņēmuma valdes locekle Agnese Ritene atzina, ka uzņēmumam tiešām pieder vairāki nesakopti īpašumi, taču uzsvēra, ka pa solītim vien tos sakārtošot, tiesa, dokumentu kārtošana prasot laiku: “Vistālāk esam tikuši ar ēku Uguns ielā, pie kuras ir pielikts plakāts ar informāciju, kas šajā vietā tiks darīts. Šī ēka tiks pārbūvēta ar mērķi ierīkot tajā četrus dzīvokļus; tā kā pilsētā jauni dzīvokļi ir nepieciešami, mūsu vēlme ir tos radīt. Protams, zinot šīs ēkas stāvokli, mēs gribējām darbus veikt ātrāk, taču daudz laika aizņēma formalitāšu kārtošana un saskaņojumi. Šobrīd pārbūves projekts skiču stadijā Tukuma novada domē jau ir saskaņots, taču tam vēl bija jāsaņem Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vērtējums. Un tā kā pārvalde izvirzīja savus nosacījumus, piemēram, izstrādāt citu risinājumu jumta korei, ne tik modernu, kā to bijām plānojuši, mums tas ir jāņem vērā, jo šī māja atrodas pilsētas vēsturiskā centra apbūvē.” Vaicāta, vai ēka pēc pārbūves, kā var izsecināt pēc attēliem, nebūs augstāka par citām, A. Ritene skaidroja, ka tā būs augstāka par tagadējo apbūvi, jo to paredz būvniecības nosacījumi: “Tā nebūs augstāka par blakus mājām, jo ir jāņem vērā vecpilsētas ierobežojums – ne vairāk kā 2,5 stāvi, taču tik augsta tā nebūs. Vēl varētu virzīties pagalma virzienā, taču šis zemesgabals nav tik liels, lai to darītu.” Vaicāta, vai plānots ēku tikai pārbūvēt vai arī nojaukt un būvēt jaunu, A. Ritene skaidroja, ka jau sākotnēji, plānojot darbus, ēka tikusi izpētīta, un tad arī secināts, ka vecie pamati nav tik droši, lai uz tiem celtu jaunu ēku un lai vienlaikus ievērotu būvniecības prasības, tas pats attiecināms arī uz esošajām konstrukcijām. Tāpēc vecā ēka tiks nojaukta un tās vietā uzcelta jauna.

Interesējoties, kad varētu sākties būvniecība un vai šaurā vienvirziena iela būvdarbu laikā nebūs jāslēdz, A. Ritene skaidroja: tiklīdz būšot saņemts saskaņojums no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un nokārtoti citi dokumenti, tiks izsludināts konkurss būvdarbiem: “Bet, kas attiecas uz pašu būvdarbu laiku, jautājums par ielu mani pašu nedaudz biedē, jo tepat atrodas mūsu uzņēmums, kuru ietekmē jebkāda kustības maiņa šajā vietā. Tā kā aptiekas ēkas zemes gabals piekļaujas Uguns ielas zemesgabalam, plānojam transporta kustību organizēt no pagalam puses, taču nav izslēgts, ka ietves norobežošana sagādās neērtības. Par šo jautājumu gan vēl spriedīsim kopā ar potenciālo būvnieku un Tukuma novada būvvaldi. Pēc mūsu lūguma SIA «Telms» tur jau ir noņēmis laternu, kas bija cieši blakus fasādei un traucētu ēkas pārbūvei.

Vairāk lasiet otrdienas, 16. augusta, laikrakstā ŠEIT=>