Izstāde Rūmenes muižā – vēl tikai četras dienas!

Ar privātu pieņemšanu pagājušās nedēļas nogalē un diskusiju, kurā no vienas – no «Tukku magi» projekta iniciatoru – puses piedalījās gan uzņēmējs, mecenāts Rūmenes muižas un arī Tukuma bijušās spirta rūpnīcas ēkas īpašnieks Justs Karlsons ar kundzi, gan projekta vadītāju Daces Penkes un Jāņa Jākobsona pieaicinātie visaugstākās raudzes savas jomas speciālisti, 19. augustā atklāja izstādi «Bez fetiša / Without Fetish»

Izstādē redzamos Āfrikas tradicionālās mākslas darbus «Tukku magi» projektam ir ziedojuši amerikāņi no Bostonas Tims un Bobija Hamili (Tim un Bobbi Hamill). Papildus izstādē ir redzami mūsdienu mākslinieku Edgara Amerika, Zojas Frolovas, Tima Hamila, Ievas Iltneres, Jāņa Jākobsona, Nila Jumīša, Frančeskas Kirkes, Daiņa Pundura, Jutas Ridinas, Elīnas Titānes darbi.

Izstāde ir aplūkoja līdz 25. augustam no 11.00 līdz 15.00 Rūmenes muižas Mākslas un sarīkojumu telpā.

Jāatgādina, ka Tukuma novada pašvaldība nodrošina bezmaksas transportu uz Rūmenes muižu: 24. un 25. augustā 11.00. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta! Pieteikšanās ierodoties Tukuma Tūrisma un informācijas centrā, zvanot pa tālruni 63124451 vai rakstot e-pastu uz tic@tukums.lv. Pati muižas ēka apmeklētājiem būs slēgta.

