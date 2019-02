Aicina ziņot par “točkām”

Kā ik gadu par paveikto un aktuālo dienesta darbā laikrakstam pastāsta Valsts policijas Tukuma iecirkņa pārstāvji. Šoreiz izlēmām organizēt telefonakciju, ļaujot jautājumu uzdot arī lasītājiem. Zvanītāju gan nebija daudz, toties radām iespēju ar vietējiem Valsts policijas pārstāvjiem parunāt par to, kāda tad ir mūspuses statistiska noziedzībā un ko šie skaitļi īsti nozīmē, kā arī par šī gada prioritātēm. Uz jautājumiem atbildēja Tukuma iecirkņa priekšnieks Janeks Bahs, Kārtības policijas nodaļas priekšnieks – Māris Trēde un Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieks Sandris Stempers.

– Jautājums par Tukuma policijas iecirkņa pārvākšanos. Kad tas varētu notikt?

J. Bahs:

– Tas, ko šobrīd ir iespējams pateikt, – līgums ar uzņēmēju – noskatītās ēkas īpašnieku – vēl nav noslēgts. Bet ir noteikts konkursa uzvarētājs, kas saskaņots ar Iekšlietu ministriju, kā arī tiek gatavots nomas līgums ar komersantu un ļoti ceru, kas drīzumā būs tā parakstīšana. Orientējoši gads ir tas sākotnējais termiņš, kad Tukuma policijas iecirknis varētu sākt savu pārvākšanos. Ja būs kāda aizķeršanās – termiņi atkal tiks pagarināti, bet process vismaz ir iekustējies.

– Vēl viens no šobrīd aktuālajiem jautājumiem – kā ir ar narkotisko vielu izplatību novadā?

S. Stempers:

– Situācija ir stabila.

J. Bahs:

– Ja runājam par tā sauktajām točkām , kur var aizbraukt un nopirkt narkotiskās vielas, mūsu teritorijā tādu nav. Bet šis jautājums ir nemainīga mūsu darba aktualitāte. Pērn izdevās aizvērt vienu no kanāliem, pa kuru uz Tukumu tika piegādāts kokaīns – tika aizturētas personas gan te uz vietas, kas lieto un, iespējams, narkotikas tirgo tālāk, gan cilvēki Rīgā.

– Tas nozīmē, kas cēlies dzīves līmenis, ja jau mūsu ļaudis var atļauties lietot kokaīnu?

– Acīmredzot. Kopumā tika atsavināti 5,38 grami (Viena grama orientējošā cena – 100 eiro. – Red.) kokaīna. Tāpat bijušas vēl vairākas aizturēšanas un nesen, pērnā gada decembrī, narkotikas tika konstatētas pienesumā jeb mantās, kuras centās nodot personai, kura atradās Tukuma iecirkņa izolatorā (Vīrietim, kurš te tika atgādāts no ieslodzījuma vietas, lai sagaidītu krimināllietas izskatīšanu. – Red.). Tāpat tika noskaidrota un aizturēta ne tikai tā personas, kas šo pienesumu mēģināja paveikt, kā arī persona Jūrmalā, no kuras šīs narkotikas ir saņemtas. Šobrīd ir nozīmēta ekspertīze, kas precizēs, cik un kādas vielas izņemtas, bet orientējoši tie varēja būt aptuveni 50 grami metamfetamīna. Tas stāsts ir par to, ka, aizturot izplatītājus te uz vietas, aizbraucam pakaļ arī tiem, kas viņiem šīs narkotikas ir pārdevuši.

– Kāpēc šis pienesums nonāca tieši Tukumā?

S. Stempers:

– To mēģina darīt visos Latvijas izolatoros.

J. Bahs:

– Tur skaidrojums ir tāds, ka skeneris ir tikai ieslodzījuma vietās, kur tiek veiktas ļoti detalizētas pārbaudes, taču izolatori, kādi ir vietējos iecirkņos, nav aprīkoti ar tādām tehniskām iespējām.

S. Stempers:

– Tas nav nekas jauns – tā tas notiek gadu gadiem.

J. Bahs:

– Turpinot par narkotikām kopumā, mēs sistemātiski strādājam arī ar identificētajiem lietotājiem. Pērn uz analīzēm ir nogādātas 123 personas, kas ir par 25 vairāk nekā iepriekš, kā arī noformēti 54 protokoli par lietošanu.

– Ir arī informācija par to, cik no šīm lietām nonāk tiesā?

J. Bahs:

– Kopumā ir uzsākti 15 kriminālprocesi, kas saistīti ar narkotiskām vielām, to skaitā septiņi – par atkārtotu narkotisko vielu tirgošanu.

S. Stempers:

– Visus sodītos tiesu reģistrā nemaz neredz, jo arī prokurors var pieņemt priekšrakstu par sodu, ja vaina tiek atzīta. Rezultātā šādi gadījumi – par atkārtotu narkotisko vielu lietošanu – var līdz tiesai nemaz nenonākt. Bet Tiesā pārsvarā tiek izskatīti gadījumi, kas saistīti ar narkotisko vielu glabāšanu un izplatīšanu.

J. Bahs:

– Vēl var piebilst, ka pērn ir uzsākts viens kriminālprocess arī par to, ka nepilngadīgais ticis pamudināts lietot narkotiskās vielas. Tā nav ikdiena, bet šāda lieta mums bija. Un virziens vēl arvien paliek līdzšinējais – strādājam ar lietotājiem, kā arī likvidējam piegādes kanālus, kam arī ir rezultāti, jo, kā minēju, narkotiku “točku“ mums nav. Ja kādam ir pretēja informācija – rakstiet, zvaniet, ziņojiet! – pārbaudīsim.

M. Trēde:

– Atgādinām, ka ziņot iespējams arī anonīmi – interaktīvajā kartē (http://www.ic.iem.gov.lv/gis2/index.php). Jāsaka, aktivitāte ir ļoti kritusies, un pērn tā bijusi ir ļoti zema – saņēmām tikai dažus ziņojumus. Taču mēs vienmēr reaģējam un informāciju pārbaudām. Un jāsaka, ka lielākoties līdz šim informācija ir apstiprinājusies.

Vairāk lasiet piektdienas, 1. februāra, laikraksta numurā ŠEIT=>