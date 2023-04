Optikas salons «Metropole» – jaunās telpās, ar plašāku vērienu

Bez garām rindām

Optikas saloni “Metropole” ir Latvijas uzņēmums, kas tirgū darbojas jau 20 gadus, un pašreiz Latvijā kopā ir 39 optikas saloni. Viens no tiem ir optikas salons Tukumā, kas vien pagājušā gada nogalē pārcēlies uz jaunām, plašām telpām Pils ielā. Un viens no galvenajiem iemesliem šādam lēmuma bijis tas, ka esošās, kas atradās tirdzniecības centra ēkā, ir bijušas par šauru un neērtu. Tas būtiski, skaidro I. Boriskova-Pļaviņa, jo «Metropole» salonos ir ne tikai iespēja iegādāties brilles, bet arī tiek sniegti citi pakalpojumi. “Viens no tiem ir redzes pārbaude, kas rezultējas vai nu ar recepti brillēm vai, piemēram, izrakstu, kas nepieciešams autovadītāju veselības komisijai. Tai skaitā veicam arī redzes pārbaudes bērniem, sākot no sešu gadu vecuma, kas nepieciešamas, piemēram, lai uzsāktu skolas gaitas.” Lai uz redzes pārbaudēm (tās veic optometrists) neveidotos mēnešiem garas rindas, optikas salonā sekojot līdzi, cik gara kurā brīdī pieraksta rinda izstiepjas. Un, ja nepieciešams, tiek noteikta papildu diena, kad pārbaudes veikt. Pietiekšanās iespējama gan klātienē, gan – zvanot pa tālruni vai piesakoties elektroniski.

”Papildus, par ko arī konsultē mūsu speciālists, ir, piemēram, treniņi acīm, jo ne visas problēmas var atrisināt ar brillēm vien. Ir gadījumi, kad cilvēks ar savu vēlmi un sistemātiskiem treniņiem var uzlabot redzi. Tā tas ir, piemēram, situācijās, kad problēmas ir tieši ar acu fokusēšanu, pārslēgšanos no tuvās uz tālo skatīšanos, proti, ar pašu acu kustību,” skaidro I. Boriskova-Pļaviņa. Un tas viss, protams, speciālista jeb optometrista vadībā.

Kad mīļākās brilles sašķobījušās

Vēl viens pakalpojums, ko te iespējams saņemt, ir briļļu remonts. Un būtiski, ka ne tikai to briļļu, kas kādā brīdī iegādātas tieši šajā salonā, bet jebkuru. “Droši varat nākt pie mums. Ir lietas, ko paši uz vietas varam veikt, piemēram, ko saskrūvēt, pielocīt, iztaisnot, bet, ja tas ir kas sarežģītāks, brilles nosūtīsim optiķim. Tas nozīmē, ka aptuveni trīs dienu laikā, ieskaitot sūtīšanu, varam palīdzēt saglābt jūsu iemīļotās brilles.”

Interesējāmies, kas ir tie ikdienas ieradumi, kas briļļu kalpošanas laiku mēdz saīsināt jo īpaši? Viens no tādiem grēciņiem, kas atteicas ne tikai uz optiskajām, bet arī uz saulesbrillēm, ir tas, ja atstājam brilles uz automašīnas paneļa tiešos saules staros. Tas brilles, uzsver speciālisti, var sabojāt neatgriezeniski. Karstuma ietekmē lēcām var saplaisāt to klājums, kas vēlāk var traucēt to optiskajai kvalitātei. Tāpat, lēcām karstuma ietekmē izplešoties, tiek deformēts to ietvars, ko pēc tam iztaisnot ir neiespējami. “Vēl par ikdienu runājot, protams, ka nav vēlams brilles nēsāt kabatā, tāpat vien – bez futrāļa – iemest somiņā. Lai vai kāds arī nebūtu lēcas klājums, ja tam pārvelkam ar atslēgām, veidosies skramba. Ja tā sīka un atradīsies perifērijā, tas varbūt arī netraucēs, bet, ja kaut kur optisko centru apvidū, tas briļļu lēcas būs sabojātas lielākoties neatgriezeniski,” – uzsver I. Boriskova-Pļaviņa.

Padomāt tāpat būtu nepieciešams par to, kā brilles noņemam, jo ieteicamāk ir to darīt, nevis ņemot aiz vienas kājiņas, tās izstaipot, bet labāk aiz deguna tiltiņa. Vēl, runājot par tīrīšanu, viens no ieteikumiem: ja strādājam dārzā vai atpūšamies pludmalē, pēc tam ieteicams brilles ūdenī noskalot, – lai arī tās netiktu norīvētas. Otrs, tīrām brilles ar profesionāliem tīrīšanas līdzekļiem, nevis ar ko pagadās, tostarp logu tīrāmo šķidrumu. Pretējā gadījumā arī tiks bojāta briļļu lēca.

Briļļu izvēle – pārdomāts lēmums

Interesējāmies, kas ir tas, kam, izvēloties brilles, uzmanību būtu jāpievērš jo īpaši? I. Boriskovas-Pļaviņas ieteikums – galvenais ir nesteigties. “Cilvēkam ar brillēm būs jāsadzīvo ikdienā, tās jālieto. Konsultants no malas var komentēt, pastāstīt, piemēram, kā izvēlētājā rāmī izskatīsies lēca, lai pēc tam nebūtu lieku pārdzīvojumu. Proti, cik liela vai maza izskatīsies acs, cik bieza – lēca, un ir kombinācijas, kas vienu vai otru lietu kompensē. Savukārt klienta uzdevums ir vadīties ne tikai pēc tā, vai konkrētās brilles patīk, kas gan arī ir svarīgs faktors, bet arī to, kā viņš tajās jūtas. Nu, piemēram, vai brilles nespiež aiz ausīm, neduras pret vaigiem, kādas sajūtas, tām esot uz deguna un tā tālāk.” Tas būtiski, jo, ikdienā nēsājot, piemēram, brilles, kas kaut kur spiež, var iedzīvoties regulārās galvassāpēs. Tāpat uz sejas var veidoties iespiedumu vietā, kur brilles atrodas, šīs vietas var kļūt jutīgas un tā tālāk. Tāpēc ir svarīgi pasēdēt, pārdomāt, sajust, kā brilles iesēžas, kā uzvedas, kad lasām, piemēram, vai nešļūk nost, un tā tālāk. “No malas pateikt to neviens cits nevarēs, tas katram pašam nesteidzīgi jāpārbauda.”

Tāda nosacīti sezonāla aktualitāte ir arī tas, ka kļūst arvien saulaināks, un arī cilvēkiem, kas ikdienā nēsā brilles, aktuāla redzes aizsardzība. Šajā gadījumā, skaidro speciāliste, ir vismaz divi risinājumi briļļu nēsātājiem. Proti, viens ir tā saucamās lēcas – hameleoni jeb fotohromās lēcas, kas aptumšojas ārā, bet iekštelpās atkal kļūst caurspīdīgas, bet vēl jo būtiskāk – aizsargā acis no UV starojuma 100% apmērā. Starp citu, ir arī lēcas, kur papildu iestrādāts vēl materiāls, kas aizsargā arī no tā dēvētā “zilā starojuma“, ko rada dažādas ierīces. Otrs variants ir arī optiskās saulesbrilles, kas ērtāks risinājums tajās situācijās, ja visu dienu nāksies pavadīt ārtelpās.

Lai sportists redzīgs…

Vaicājām arī par to, kas tieši no briļļu, briļļu ietvaru klāsta salona ir tas īpašais. “Tas, ar ko lepojamies ietvaru segmentā, noteikti, ir «Metropole» zīmola ietvari, ko izstrādājam kopā ar iepirkuma speciālistu, ņemot vērā modes tendences, tāpat – radot piedāvājumu dažādām vajadzībām un prasībām, sākot no budžeta grupas, beidzot ar, piemēram, titāna briļļu ietvariem cilvēkiem, kam ir augstas kvalitātes prasības.” Tāpat salonā pieejami tādi zīmoli, kas citur Latvijā nav atrodami, piemēram, «Woody’s Barcelona», «Mr. Wonderful», kas vairāk domāti pusaudžiem un smalkām sievietēm, kā arī franču dizaineres Caroline Abram ietvari un «Zeiss», kas vairāk ir klasiski ietvari. Jāpiebilst, ka plašs ir arī bērniem piemērotu briļļu klāsts, kur savukārt ir būtiskāki, lai ietvari būtu elastīgāki, bez skrūvēm, bērniem ērtāki.

Otrs būtiskais elements ir lēcas, un «Metropole» te sadarbojas ar «Carl Zeiss AG», kas ir pasaulē vadošais uzņēmums precīzajām optikām, un ražo arī, piemēram, mikroskopus, medicīniskās iekārtas, binokļus un fotokameras. “Atsauksmes no klientiem arī ir ļoti labas. Tas, ar ko šīs lēcas izceļas, visticamāk, ir to caurspīdīgums, kas ir standarts, no kā uzņēmums neatkāpjas.”

Ņemot vērā, ka Tukuma pievārtē ir arī savas slēpošanas trases, pilsētas salonā pieejamas arī slēpošanas maskas dažādos izmēros. Īpašas tās ir ar to, ka tām ir maināmi stikliņi, kas ļauj pielāgojot maskas laikapstākļiem, piemēram, ar pārklājumu, kas tām neļauj aizsvīst. “Un, starp citu, tiem cilvēkiem, kuriem nepieciešama optika, lai redzētu un droši nobrauktu no kalna, pieejami arī speciāli silikona ieliknīši, kas pielāgoti slēpošanas maskām. Proti, nav jāmēģina maskā ielocīt savas brilles.”

Kļūstam krāsaināki

Sarunas noslēgumā interesējāmies, kas šobrīd notiek briļļu modē, ja nu, piemēram, pavasarī sagribas iekāpt ar īpaši aktuālu acu rotu? “Jāatzīst, ka šobrīd nav izteikti viena virziena. Piemēram, modē ir tā saucamie oversaizi – lielas, kantainas brilles, ko varbūt vēl kāds atceras no 60. un 70. gadiem. Taču no otras puses, ko gribētos uzsvērt, ka vienmēr modē būs klasika, ko apliecina arī ražotāji starptautiskās izstādēs. Proti, ir zīmoli, kas varbūt pamaina kādu krāsiņu, briļļu kājiņas biezumu, tomēr kopumā ir nemainīgi. Un tad tas pretējais virziens ir segments, kas seko līdzi skaļiem vārdiem modes pasaulē – tās var būt izstieptas lāses, asimetriskas lēcas, kaķacis, spilgtas krāsas. Taču ierasti tās ir vairāk sezonālas, ne paliekošas tendences,” principu, kā mode ienāk briļļu pasaulē, skaidro I. Boriskova-Pļaviņa. Bet nu tieši par šī brīža niansēm, kas novērotas – tie ir briļļu rāmīši ar salīdzinoši platu kājiņu, tāpat aktuāla ir tumši, piesātināti zaļa krāsa vai krāsas vispār. Tas palēnām ienākot arī Latvijas sabiedrībā, kur varbūt tā pieturēšanās pie klasikas ierasti ir bijusi vēl izteiktāka, – tā novērojuši salonā.

Ienāc arī https://www.metropoleoptika.lv/lv/