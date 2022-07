Kādu vitamīnu cilvēka organismā visbiežāk trūkst?

Ir vairāki iemesli, kāpēc ķermenis var nesaņemt pietiekami daudz barības vielu. Veselības problēmas, ir viens no iemesliem, piemēram, nieru problēmas var kavēt svarīgu vitamīnu un minerālvielu uzsūkšanos. Var arī gadīties noteiktu medikamentu blakusparādība vai ierobežojoša uztura, piemēram, vegānism, rezultāts. Tāpēc ir jāseko līdzi saviem uzņemtajiem vitamīniem.

B6 vitamīns ir ļoti svarīgs nedzimušu bērnu, kā arī zīdaiņu un mazuļu smadzeņu attīstībai, un tas ir svarīgs arī imūnsistēmai. Daži pārtikas produkti, kas ir bagāti ar šo vitamīnu ir vistas gaļa, zivis, kartupeļi, banāni un citi produkti. B6 vitamīnu arī pievieno brokastu ēdieniem, barošanas batoniņiem un pulveriem. Organisms neuzglabā B6 vitamīnu, tāpēc ir svarīgi katru dienu ēst pārtiku, kas to satur, lai nerastos deficīts. Bieži vien cilvēki nesaprot to, cik svarīgs ir B6 vitamīns organismam, tāpēc tas bieži vien arī trūkst cilvēka organismā.

Omega-3 taukskābes ir pazīstamas kā veselīgas taukskābes, kuras patiešām katram vajadzētu uzņemt. Šīs taukskābes ir ļoti svarīgas smadzeņu un sirds veselībai, kā arī mazuļa attīstībai un mazākam depresijas riskam. Pētījumi liecina par to, ka omega-3 taukskābes ir svarīgas acīm arī. Parasti, ja trūkst šī taukskābe, tad rodas raupja un zvīņaina āda un dermatīts. Tā kā organisms pats nevar izveidot omega-3 taukskābes, tas ir jāsaņem ar pārtiku vai uztura bagātinātājiem, kā piemēram, zivju eļļa (omega 3), daudzu veidu zivis, rapšu eļļa, sojas eļļa un arī pat zemesriekstu sviests.

D vitamīns ir populārs, jo to bieži vien cilvēkiem ir jāuzņem papildus, tāpēc ka tas bieži vien trūkst. D vitamīns ir ļoti svarīgs kaulu veselībai. Cilvēkiem, kuriem trūkst šis vitamīns, ir lielāks kaulu blīvuma zuduma risks, kas palielina kaulu lūzuma risku un daudz ko vēl. Cilvēki, kuriem biežāk trūkst D vitamīna ir zīdaiņi, mātes, kas baro ar krūti, vecāki cilvēki, cilvēki ar tumšāku ādu un cilvēki ar noteiktiem traucējumiem, piemēram, nieru vai aknu slimībām. Ķermenis neražo D vitamīnu un var iegūt to tikai no saules, pārtikas vai uztura bagātinātājiem. Labi D vitamīna pārtikas avoti ir lasis, olas, sēnes, citas zivis un citi pārtikas produkti.

C vitamīns ir svarīgs katra cilvēka organismam, jo C vitamīna deficīts var izraisīt vājumu, smaganu slimības, ādas problēmas un vāju imūnsistēmu. Cilvēki, kuriem ir risks nesaņemt pietiekami daudz C vitamīna, ir tie, kuriem ir nepareizs uzturs, smēķētāji, cilvēki, kuri lieto pārāk daudz alkohola, un cilvēki ar nieru slimību. C vitamīns ir daudzos pārtikas produktos, kā piemēram, sarkanajos piparos, zaļajos piparos, apelsīnos, zemenēs, brokoļos, kivi, citronos un citos produktos. Dažas C vitamīna deficīta pazīmes ir sausa āda, lēni dzīstošas brūces, smaganu asiņošana un nogurums. Labāk ir uzņemt uzturā C vitamīnu, nekā “ieiet deficītā”.