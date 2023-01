Vai Tukumā būs balles?

Jāatgādina, ka Tukuma pilsēta šogad, līdzīgi kā daudzās pašvaldības citviet Latvijā, atteicās no svētku uguņošanas, kas tradicionāli pulcēja ļaudis pilsētas centrā, Brīvības laukumā. Līdz ar to šis it kā jau ierastais kopīgais pasākums izpalika. Savukārt kultūras namā Vecgada vakarā ikvienam bija iespēja doties uz grupas «Credo» koncertu, kā arī te bija mikromaģijas priekšnesumi, laimīšu liešana un tamlīdzīgi.

Būtiskākais – grīda

Jau šajā gadā sazinājāmies ar Tukuma kultūras nama vadītāju Līgu Dzelzkalēju, kas skaidroja, ka ar ballēm problēma ir tā pati, kas jau vairākus gadus, – bojātais lielās zāles grīdas sagums. Pirmkārt, izceļot krēslus, tas paceļas, otrkārt, atdalās tā apakškārta (grīda līdz šim nav tikusi likta no jauna). Līdz ar to, pirms netiek uzsākt solītā kultūras nama rekonstrukcija, kur lemšana – pašvaldības pārziņā, lielas balles šajā zālē visticamāk nenotiks. “Arī tradicionālo pašdarbnieku balli šogad organizējām īrētās telpās jeb Tukuma ledus hallē.“ Toties ir citi lielāki un mazāki pasākumi kultūras namā, uzsver L. Dzelzkalēja, to skaitā teātri, koncerti, pasākumi bērniem. Vienīgi – jāseko līdzi aktualitātēm. Savukārt, runājot par ballēm kopumā, Līga skaidroja: ”Cik sarunās ar kolēģiem nācies secināt, pat laikā, kad tās tika organizētas, apmeklētāju skaits nav bijis liels. Tieši tādēļ arī izlēmuši, piemēram, Līgo svētku laikā organizēt tirdziņu un arī tradicionālo ielīgošanu, jo, atšķirībā no ballē, tas ir tas, ko cilvēki tiešām arī apmeklē.”

Turpinās apdzīvot arī citas telpas

Bet nu pirms rekonstrukcija kultūras namā un tātad – arī zālē nav uzsākta, iecerēts izmēģināt ballītes rīkot arī citās telpās. Piemēram, jau februārī koncerts un ballēšanās paredzēt kultūras nama gaitenī, kur savulaik dažādi pasākumi jau ir tikuši organizēti. Vietas, protams, te nav daudz, atzīst L. Dzelzkalēja, bet tieši tādēļ tas būs kā izmēģinājuma pasākums.

Te savukārt jāpiebilst, ka lielā mērā viss tāpat ir un būt atkarīgs no pašu tukumnieku aktivitātes. Un, jo vairāk cilvēku uz pasākumiem dosies, jo plašāks būs arī piedāvājums.

Liena Trēde