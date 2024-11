Turpina strīdēties par iespēju novietot auto pagalmā

Tātad – pēc iedzīvotāju kopības vairākuma lūguma šīs mājas pagalmā tika uzlikta ceļa zīme, kas ļauj transportlīdzekļus novietot tikai ar pārvaldnieka atļaujām. Tas – lai ierobežotu veterinārās klīnikas klientu vēlmi tur novietot transportlīdzekļus. Savukārt pēc šīs klīnikas jeb SIA «SB VET SERVISS» īpašnieces lūguma pie šī SIA durvīm pagalmā tika atļauts uzkrāsot dzelteno līniju – lai ierobežotu citu automašīnu novietošanu pie šī īpašuma durvīm. 6. oktobrī notika komisijas sēde, kurā šie jautājumi tika izskatīti.

Pie kāpņu telpas transportlīdzekļus likt nevar

Tātad, kā jau minēts, mājas iedzīvotāji bija apstrīdējuši 10. septembra Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijas lēmumu, ar kuru pie 83. dzīvokļa ieejas tika atļauts uzkrāsot dzelteno līniju, lai tur netiktu novietotas automašīnas. Kā uzsvēra iedzīvotāji, kurus pārstāvēja Maija Auziņa un Sigita Fiļimonova, viņi šādu komisijas lēmumu uzskata par netaisnu, jo tas pieņemts, pamatojoties tikai uz SIA īpašnieces iesniegumu un – neveicot dzīvokļu īpašnieku aptauju. Abas pārstāves skaidroja: “Mēs uzskatām, ka tās ir lielas privilēģijas, kas vienam īpašniekam tiek piešķirtas – šim īpašumam ir trīs ieejas – no ielas, no mājas gala un no pagalma. Bet tajā pašā laikā 5. kāpņu telpai ir tikai viena ieeja uz visiem tās iedzīvotājiem. Turklāt novilktā dzeltenā līnija būtiski ietekmē viņu tiesības lietot īpašumu.”

Domes juriste Sanita Limanska skaidroja: Ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka pie izejas no kāpņu telpas automašīnas novietot nevar. Tas – lai netraucētu piebraukt operatīvajam transportam – ātrajai palīdzībai, ugunsdzēsējiem, policijai, un šis nosacījums attiecas ne tikai uz šo ieeju, bet uz visām nama ieejām. Turklāt – tā kā šis nosacījums jau normatīvajos aktos ir paredzēts, tam nav nepieciešama papildu dzeltenā līnija – tā tikai pastiprina šo nosacījumu. Iedzīvotāji uz šo skaidroja, ka šim mājoklim ir arī durvis no ielas puses, tāpēc – ja operatīvajam transportam jāpiekļūst, viņuprāt, tas var piebraukt arī no ielas. Komisijas pārstāvji tam iebilda, norādot, ka operatīvajam transportam ir jābrauc tur, kur ir nepieciešamība, tāpēc – ja ir durvis, kas tiek lietotas, pie tām automašīnas likt nevar – ne šī īpašuma, ne citu īpašumu īpašnieki vai īrnieki.

M. Auziņa vaicāja, kāpēc tad policija nav sodījusi šī īpašuma lietotājus, kas pie pašām durvīm ilgstoši turējuši vairākus savus transportlīdzekļus?! Vienīgā atbilde tad bijusi – vai policijai šie transportlīdzekļi jāaizvelk?!

