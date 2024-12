SIA «Skonto Plan.ltd» iesniedz maksātnespējas pieteikumu

Vairāku mēnešu cerības

Kā jau rakstījām 12. augusta laikrakstā, 9. augustā uzņēmumam bija ierosināts tiesiskās aizsardzības process un iecelta uzraugošā persona, līdz ar to bija cerība, ka, atrodot investoru, tas kādā brīdī varētu darbību atsākt. Kā toreiz preses konferencē skaidroja pašvaldības vadītājs Gundars Važa, 11. augustā pašvaldībai piezvanījis uzņēmuma pārstāvis Rihards Rāvis (Viņš arī patiesā labuma guvējs. – Red.) un informējis par to, ka uzņēmums ies tiesiskās aizsardzības ceļu, vienlaikus paužot cerību, ka Tukuma ražotnei izdosies atrast investoru, taču par to vēl tobrīd nebija precīzas informācijas. Tomēr bijusi apņēmība rūpnīcu saglabāt. R. Rāvis arī informēja, ka no darba tiks atbrīvoti darbinieki – kopā ar Rīgas biroju – 46 cilvēki, no tiem 12 cilvēkiem uzteiks darbu Tukuma ražotnē. Toreiz G. Važa vēl skaidroja, ka uzņēmums par spīti visām breksita, kovida un kara grūtībām tukšā vietā uzcēlis jaunu rūpnīcu, radot jaunas darba vietas, taču viss notikušais ir radījis pārāk lielu finansiālu ietekmi.

Tiesa atceļ tiesisko aizsardzību

Jāpiebilst, ka arī pēc šiem paziņojumiem liela daļa darbinieku arvien turpināja darbu. Tomēr, kā pirmdien, 16. decembrī kļuva zināms, Zemgales rajona tiesa 13 decembrī bija lēmusi izbeigt tiesiskās aizsardzības procesu. Kā minēts tiesas pamatojumā, tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu nav atbalstījis Maksātnespējas likuma 42. panta trešajā daļā noteiktais kreditoru vairākums.

Mēs sazinājāmies ar uzņēmuma tiesiskās aizsardzības uzraugošo personu Jāni Cīruli un vaicājām, kā viņš vērtē situāciju. J. Cīrulis atzina, ka neko vairāk komentēt nevar, kā vien to, ko tiesa jau ir atzinusi, ka kreditoru vairākums tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu nav atbalstījis, līdz ar to šis process tiek atcelts.

