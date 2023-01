Pētīs Tukuma ezera teritoriju

Vēl sēdē tika diskutēts par to, kāda būtu rīcība plūdu gadījumā un kuras vietas novadā applūst. Mārtiņš Limanskis Limanskis iebildās, ka tik lieli plūdu draudi, kā tas ir citur, Tukuma novadā noteikti nav, jo nav tik lielu upju vai ezeru. Kā sēdē skaidroja Andris Kalnozols, informācija par applūstošajām teritorijām pašvaldībā ir ļoti ierobežota un arī nekādu plānu nav: “Mēs varam izmantot tikai to, kas ir teritorijas plānojumā norādīts. Tāpēc esam pieprasījuši informāciju no VSIA «Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs» par applūstošajām teritorijām novadā reizi desmit gados. Vēl šī informācija nav saņemta. Tiklīdz to saņemsim, tā varēsim domāt par tālāko rīcību.” Deputāte Gunda Cīrule skaidroja, ka par Kandavu šādai informācijai ir jābūt, jo, kad tika izstrādāts Kandavas novada teritorijas plānojums, šāda informācija tika pieprasīta, līdz ar to tā ir jāsameklē.

Runājot par ezeru, A. Kalnozols skaidroja, ka Komunālajai nodaļai ir bijis uzdots vērsties VSIA «Melioprojekts», lai tiktu veikta izpēte ezera teritorijai un lai noskaidrotu, kādā veidā eseru varētu atjaunot: “Mēs pieļaujam – ja tiešām tiktu nolemts veidot ezeru, visdrīzāk, tas nozīmētu izrakt atsevišķus dīķus posmā no Pienotavas līdz gājēju tiltam, jo veidot ezeru ar uzpludināšanas metodi nevar, jo tad būs jāpaaugstina ūdens līmenis, bet tad applūdīs Lauktehnikas apbūve.” A. Kalnozols vēl piebilda, ka izpētes lūgums šajā iestādē uztverts ar smaidu, jo šo jautājumu Tukuma pašvaldība aktualizējot aptuveni ik pēc astoņiem gadiem: “Nu, cerams, ka mums arī izdosies kaut ko izdarīt – ap 10 000 eiro šai izpētei plānojam atvēlēt. Un pie reizes tiks izpētīts arī Slocenes upes hidroloģiskais režīms.”

M. Limanskis skaidroja, ka Slocenes upes līmenis bijis augsts, tāpēc arī ūdens skāris Pārupes apbūvi. A. Kalnozols skaidroja, ka šajā vietā iedzīvotāji ir uzbūvējuši ēkas un saimniecības ēkas applūstošajās teritorijās, tāpēc viņiem ir jārēķinās, ka reizi desmit gados viņu īpašums noplūdīs.

Teritorijas plānotāja Inga Tramdaha skaidroja: Aizsargjoslu likums nosaka, ka jaunu apbūvi šajās teritorijās veidot nevar, bet, ja tāda ir radusies, tad tā ir patvaļīga būvniecība, jo diez vai būvvalde ko tādu būtu saskaņojusi…