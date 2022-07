Noskaidroti konkursa “Šodien laukos 2022” pirmā posma uzvarētāji. Balvu saņem arī Alise Strautiņa no Tukuma novada

Konkursa 1. posmā piedalījās 106 individuālie dalībnieki un 59 klases/kolektīvi. Lai gan individuālajā kategorijā šogad mazāk dalībnieku nekā pērn, klašu/kolektīvu kategorijā konkurence pieaug, jo arī dalībnieku skaits aug.

Uzvarētāji individuālajā grupā. 1. vieta un dāvanu karte aktīvās atpūtas inventāra iegādei 400 EUR vērtībā tika Loretai Vaivodei no Ropažu novada. 2. vieta un planšetdators – Ričardam Greidiņam no Jelgavas, 3. vieta un viedpulkstenis – Annai Bažanovai no Rēzeknes novada, 4./5. vieta – Alisai Strautiņai no Tukuma novada un Dāvim Birzgalim no Limbažu novada – viedā aproce.

Klašu grupā 1. vietu un ekskursiju 600 eiro vērtībā ieguva Jersikas pamatskolas komanda “Savējie” ar skolotāju Raimondu Tūmiņu (Līvānu novads), 2. vietu un veicināšanas balvas 300 eiro vērtībā ieguva Valdemārpils vidusskolas komanda “Sasmakas aģentūra 007” ar skolotāju Dainu Vasioleku (Talsu novads), bet 3. vietu un veicināšanas balvu 100 EUR vērtībā ieguva Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra komanda “Zaļie pirkstiņi” ar skolotāju Zani Freiju (Kuldīgas novads).

Lai tiktu līdz uzvarai, triju mēnešu garumā skolēni pildīja trīs lielos un trīs papilduzdevumus. Katrs uzdevums tika vērtēts, piešķirot punktus, kurus summējot, tad arī noskaidroja šī gada pirmā posma uzvarētājus.

Čaklākie un veiksmīgākie pirmā posma dalībnieki – kopumā vairāk nekā 120 skolēni un skolotāji – 30. jūnijā tikās mācību centrā “Lielozoli”, lai pēc piesātinātas dienas uzzinātu uzvarētājus. Rezultātu gaidīšana it nemaz nebija garlaicīga. Visas dienas garumā skolēnus iedvesmoja pieredzes stāsti no jaunajiem un veiksmīgajiem laukos, izglītojoši izklaidējošas darbnīcas saistībā ar trīs lielajām konkursa tēmām – meži, lauki, ūdeņi, kā arī zinātniskais eksperimentu šovs un, protams, uzvarētāju godināšana un lielās tortes notiesāšana.