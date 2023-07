Smakai pa pēdām…

Tā kā jau pirms pieciem gadiem bijām rakstījuši par līdzīgu problēmu, un toreiz smaku radīja mēslu izvešana no a/s «Dzimtene» lopu kompleksa «Pienupes» mēslu lagūnas, arī šoreiz sazinājāmies ar šo uzņēmumu. Kā skaidroja a/s «Dzimtene» agronoms Mārtiņš Beikmanis, kā katru gadu, tā arī šogad no kompleksa teritorijas tiek izvests organiskais mēslojums un izkliedēts blakus esošajos laukos – zālājos un rugainē. “Un – kā jau mēsliem – šīm mēslojumam ir smaka, kas īpaši spēcīga ir tieši izvešanas laikā. Augsnē tas jāiestrādā četru stundu laikā, taču reāli to izdarām 20-30 minūtēs; praktiski – kā to izvedam, tā arī uzreiz iestrādājam,” tā M. Beikmanis.

Kopumā, kā skaidroja agronoms, mēslojumu iestrādā atbilstoši lauksaimniecības procesam trīs reizes gadā – pavasarī, vasaras vidū un rudenī: “Konkrētajā situācijā pilsētā smaku sajuta vēja virziena dēļ – rietumu un ziemeļrietumu vējš nav mums pateicīgs, jo tas šīs smakas aiznes līdz pilsētai.” Vaicāts, vai arī nedēļas nogalē mēslojums tiks izvests, M. Beikmanis skaidroja, ka vēl ceturtdien līdz 18.00 darbs turpināsies, bet piektdien un sestdien, kad būs Rožu svētki, to nedarīs, savukārt svētdienās mēslojumu izliet nedrīkst. Nākamajā nedēļā darbi turpināsies, bet tad mēslojumu vedīs uz Vienības pusi un pilsētā smaku tik ļoti nejutīs, bet – viss būšot atkarīgs no vēja…