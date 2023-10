Kāda virzība Pienavas vēja parka projektā?

«Pienava Wind» projekts virzās uz priekšu

Esam uzzinājuši, ka pašvaldībā notiek sarunas ar uzņēmumu SIA «Eolus», kas Džūkstes pagastā vēlas ierīkot vēja parku «Pienava Wind» ar 22 turbīnām, tāpēc interesējāmies, cik tālu šis projekts pavirzījies.

Notiek sarunas par ceļiem

Pašvaldības vadītājs Gundars Važa skaidroja, ka šobrīd notiek sarunas ar vēja elektrostaciju ierīkotāju SIA «Eolus» par līguma nosacījumiem, lai tas varētu izmantot pašvaldības ceļus sava projekta īstenošanai: “Vairāk runājam par to teritoriju, kas atrodas no Liepājas šosejas pa kreisi jeb Dobeles virzienā, kur nepieciešams izveidot vietu kabeļa ierīkošanai un kur turbīnas atrodas tālāk viena no otras. Otrā šosejas pusē turbīnu novietojums ir kompaktāks. Ir svarīgi nodot šos ceļus uzņēmējam, lai tas var tos izmantot un sākt projektēt. Kā noprotams, vietām ceļus sākotnēji izbūvēs platākus, lai var aizvest apjomīgās konstrukcijas, bet pēc tam šis platums tiks samazināts un ceļam paredzēto teritoriju varēs izmantot lauksaimniecībā. Tomēr galvenais, ka vienlaikus tiks sakārtota piebraukšana blakus esošajiem iedzīvotāju īpašumiem. Ir arī mazliet mainītas pašu turbīnu atrašanās vietas, lai ievērotu mūsu noteikto attālumu – 1,6 km no ciema robežas un 1,6 km no ēkas lauku teritorijā, ja nav saņemts attiecīgās dzīvojamās ēkas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja rakstveida saskaņojums, – taču tās arvien vēl atrodas sākotnēji saskaņotajos īpašumos.” Vaicāts, kurš visas šīs darbības saskaņo ar zemes īpašniekiem, G. Važa skaidroja, ka tas ir projekta īstenotāja uzdevums.

Detālplānojumi vēl nav pabeigti

Vienlaikus pašvaldība šī gada aprīlī pieņēma lēmumu par piecu atsevišķu detālplānojumu izstrādāšanu šai teritorijai un apstiprināja arī to darba uzdevumus. G. Važa skaidroja, ka projekta ieviesēji bija plānojuši līdz oktobrim šo darbu pabeigt, bet patlaban viņam vēl neesot informācijas par to, kad detālplānojumi būs gatavi un kad pašvaldība varēs tos apstiprināt. Pašvaldības teritorijas plānotāja Inga Tramdaha papildināja, ka, runājot ar projekta īstenotājiem, noskaidrots, ka detālplānojumi varētu tikt pabeigti novembrī, taču deputātu izvērtēšanai visdrīzāk tie varētu tikt nodoti decembra komiteju sēdēs. Jāpiebilst, ka sākotnēji Tukuma novada teritorijas plānojumā nebija prasības, ka vietām, kur plānots ierīkot vēja elektrostacijas, jāizstrādā detālplānojums, taču 2022. gadā, izdarot grozījumus plānojumā, noteikts, ka vēja elektrostacijas, kuras jauda ir lielāka par 20 kW, novietojumu paredz, izstrādājot detālplānojumu. I. Tramdaha skaidroja, ka šāda prasība noteikta, lai precīzi tiktu izvērtēta vieta, kur atradīsies turbīnas, jo Ietekmes uz vidi novērtējumā šīs vietas norādītas aptuveni.

Plašāk lasām 27. oktobra laikrakstā=========>>>>>>>>>>>>>