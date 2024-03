Atkal aktualizēts jautājums par Kandavas atdalīšanos

Kā informēja izpilddirektors I. Liepiņš, pašvaldībā pagājušajā nedēļā saņemts kolektīvais iesniegums par to, ka Kandavas iedzīvotāji vēlas atdalīties no Tukuma novada. Cik zināms, šāds iesniegums iesniegts arī Latvijas Zemnieku savienībai. I. Liepiņš: “Pašvaldībā visi iesniegumi ar 300 un vairāk parakstiem ir jāskata deputātiem, un mēs to arī darīsim, lai gan tas nebūs pašvaldības līmeņa lēmums. Par to ir jālemj Saeimai. Taču vispirms novada deputātiem būs jālemj, vai viņi iesniegumu skatīs un dos savu vērtējumu, vai uzreiz virzīs tālāk uz Saeimu. Skatīsimies, vai likums tiks atvērts un vai kādam vispār būs iespējas atdalīties. Esam nolikuši, ka aprīlī vai maijā izvērtēsim, kādas ir iespējas visam novadam strādāt pēc vienāda modeļa – tātad būtu tikai pagastu pārvaldes un Kandavas pilsētas pārvalde ar pagasta teritoriju. Visdrīzāk, līdzīgi, kā Tukuma novadā, arī šie agrākā Kandavas novada pagasti tiks apvienoti, veidojot, piemēram, vienu pārvaldi diviem pagastiem. Šo modeli izpildvara sagatavos, lai jūnijā to deputāt varētu izskatīt komiteju sēdēs.”

I. Liepiņš skaidroja, ka par to jau ir runāts, ka no Kandavas pagastu apvienības modeļa būtu jāatsakās, lai mazinātu birokrātiju, jo šobrīd visi dokumenti domē nonāk caur apvienību. ”Taču mūsu mērķis ir, lai dokumentu aprite būtu ātrāka. Tas nozīmētu, ka pagasti būtu tieši pakļauti domei. To, ka tas būtu pareizs risinājums, esam jau dzirdējuši pagastu iedzīvotāju konsultatīvajās padomēs. Protams, visam ir jābūt ekonomiski un saimnieciski pamatotam, ko arī uzliksim uz papīra,” skaidroja izpilddirektors.

