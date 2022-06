Baltijas kausa izcīņā ložu šaušanā

No 17. līdz 19. jūnijam Dobeles šautuvē un sporta centrā norisinās Baltijas kausa izcīņa ložu šaušanā. Sacensībās piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki no trim Baltijas valstīm – Igaunijas, Lietuvas un Latvijas. Labākie šāvēji sacentās gan pistoļu, gan šauteņu vingrinājumos pieaugušo un junioru konkurencē. Baltijas kauss ložu šaušanā notiek katru gadu un rotācijas kārtībā to organizē katra no Baltijas valstīm – Igaunija, Latvija, Lietuva.