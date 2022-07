Viss, kas jāzina par skūšanās līdzekļu izvēli

Skūšanās, šis regulārais vīriešu rīta rituāls, ir ļoti svarīga un jutīgā tēma. Ikvienam vīrišķā dzimuma pārstāvim būs savi pieredzes stāsti, kas saistīti gan ar skūšanās procesu, gan ar savai ādai piemērotāko skūšanās līdzekļu atrašanu.

Skūšanās saistīta ar regulāru sejas un ķermeņa ādas kairinājumu, kas bez konkrētai ādai piemērotu līdzekļu pielietošanas, ar laiku var izraisīt ādas problēmas. Tā kā ikviena cilvēka āda ir atšķirīga, tad vajadzību pēc efektīviem un atšķirīgiem produktiem nodrošina daudzveidīgais skūšanās līdzekļu klāsts.

Vīriešu ādas īpatnības un kosmētika

Vīriešu āda atšķiras pēc struktūras un fizioloģiskajiem aspektiem. Lūk, dažas no atšķirībām, kas būtiskas, izvēloties skūšanās līdzekļus:

Tauku dziedzeru vīriešu ādā ir mazāk nekā sievietēm, taču vīriešu āda, pateicoties vīriešu dzimumhormonam testosteronam, ir taukaināka; hormona līmenim samazinoties, arī āda kļūst mazāk taukaina;

Vīriešu āda ir elastīgāka;

Vīriešu āda ir apmēram par 20–30% biezāka nekā sieviešu, taču ar gadiem vīriešu āda kļūst plānāka un jutīgāka;

Lai arī fizioloģiski vīriešu āda ir biezāka un labāk aizsargāta pret ārējās vides iedarbību – tā ir jutīgāka nekā sieviešu. Tas galvenokārt ir saistīts ar ikdienas skūšanos, kas iznīcina ādas hidrolipisko slāni un regulāri kairina ādu. Skūšanās kosmētika vīriešiem tiek veidota, ņemot vērā vīriešu ādas īpatnības un vajadzības. Tajā tiek iekļautas baktericīdas un dziedinošas sastāvdaļas, kas nomierina, atjauno un mitrina ādu.

Skūšanās māksla

Skūšanās līdzekļu izvēle var palīdzēt pareizi un efektīgi rūpēties par ādu un pasargāt to no kairinājuma. Daži vīrieši atsakās skūties un izvēlas audzēt bārdu, visbiežāk tas notiek kairinājuma un diskomforta dēļ. Lai no tā izvairītos, ir svarīgi atrast veiksmes kombināciju – gan piemērotāko skuvekli, gan pareizo kosmētisko līdzekli pirms un pēc skūšanās. Skuvekļus izvēlaties no zināmiem ražotājiem Gillette, Proraso, Wilkinson, Nivea, Braun, Bic, Edwin Jagger, Men Rock – skuvuma kvalitāte un pārliecība par izvēli.

Skūšanās un bārdas kopšanas līdzekļi

Galveno vietu vīriešu kosmētikas klāstā ieņem skūšanās un bārdas kopšanas līdzekļi un piederumi. Pirms un pēc skūšanās, bārdas kopšanas līdzekļu klāsts ir ievērojami paplašinājies un attīstījies. Šobrīd sejas ādas kopšanai pieejams ne tikai pēc skūšanās losjons, bet arī citi lieliski produkti – krēmi, balzami, bārdas eļļas. Skūšanās kosmētiku var iegādāties katrai gaumei un vajadzībai – želejas, putas, krēmus un ziepes. Atsevišķa joma ir bārdas kopšanas līdzekļi – šampūns, balzāms, vasks. Tas ļauj ikvienam vīrietim kopt un uzturēt savu sejas apmatojumu tieši tādu, kādu vēlas, izmantojot produktus, kas piemēroti viņa ādas tipam un vajadzībām.

Kam paredzēti skūšanas kosmētika ?

Tās galvenais uzdevums ir mazināt kairinājumu un novērst sekas, ja tādas ir radušās, un ne tikai:

Mīkstina apmatojuma struktūru, kā rezultātā skūšanās ir ātrāka un ērtāka;

Skuveklis viegli slīd – gēls vai putas izveido plānu kārtu starp skuvekli un ādu, tā aizsargājot pret kairinājumu un novērš berzi;

Kontrole – ar skūšanās putām ir viegli izsekot zonām, pa kurām skuveklis jau ir gājis;

Ādas aizsardzība – skūšanās līdzekļi novērš brūču parādīšanos, atsvaidzina un baro ādu, veicinot vieglāku atveseļošanos un mitrināšanu.

Vīriešu skūšanās kosmētika tiek piedāvāta dažādu krēmu, želeju, putu, un citu produktu veidā. Svarīgi tos ne tikai izmantot, bet arī pieļaut iespēju ar laiku veikt izmaiņas savā skūšanās rutīnā, ņemot vērā iespējamās izmaiņas ādas fizioloģijā.

