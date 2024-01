Seši efektīvi veidi, kā ietaupīt naudu ikdienā

1. veids: dodoties uz veikalu, pirms tam veidojot pirkumu sarakstu

Droši vien arī Tev ne reizi vien atgadījusies situācija, kad uz veikalu esi devies izsalcis un bez konkrēta plāna, un mājās atgriezies ar pamatīgu iepirkumu maisu (vai maisiem). Tāpēc, dodoties pēc pārtikas precēm, iepriekš paēd, lai nomāktu izsalkumu, kā arī izveido iepirkumu sarakstu. Šobrīd gan uz veikalu pat vari vairs neiet, vajadzīgos produktus un preces pasūtot kādā no internetveikaliem ar piegādi. Tādējādi vari ietaupīt ne vien naudu, bet arī laiku.

2. veids: iegādājies preces ar ievērojamām atlaidēm (bet tikai tad, ja Tev tās patiešām vajag)

Pirms veic pirkumus, noteikti ir vērts izpētīt dažādas atlaides un akcijas, it īpaši, ja plānots kāds lielāks pirkums, piemēram, jauns ledusskapis. Internets piedāvā opciju salīdzināt preču cenas daudzos jo daudzos veikalos, pat neizkāpjot no dīvāna. Ja vien mājoklī pietiek vietas, preces, kuras nepieciešamas regulāri, par īpaši izdevīgām cenām vari iepirkt vairumā (piemēram, tualetes papīru, veļas mazgājamo līdzekli, trauku mašīnas kapsulas, u. c.).

Arī dažādus pārtikas produktus par izdevīgām cenām var iepirkt vairāk, tos mājās sasaldējot, taču pirms tam jāpārliecinās, cik ilgi tos šādā veidā var uzglabāt. Savukārt produktus, kurus izlietosi jau tūlīt, par īpaši izdevīgām cenām vari meklēt veikalos pie nocenotajām precēm ar nelielu atlikušo derīguma termiņu.

3. veids: vairāk gatavo mājās

Foto: Unsplash.com / Jason Briscoe

Nenoliedzami, ka laba restorāna apmeklējums īpašos brīžos sagādā ļoti patīkamas emocijas, un no šādas pieredzes atteikties nevajag. Taču ikdienišķa pusdienošana ārpus mājām ilgtermiņā budžetā var iecirst visai pamatīgu robu, līdz ar to ēdiena gatavošana mājās ir lielisks veids, kā ietaupīt naudu, it īpaši – gatavojot maltītes vairākām dienām uz priekšu.

Tas pats attiecas arī uz dzērieniem, it īpaši, ja ik rītu pierasts ieskriet kafejnīcā, degvielas uzpildes stacijā vai kioskā pēc kafijas. Tā vietā kafiju labāk pagatavo mājās – tādējādi mēneša laikā iespējams ietaupīt pat vairākus desmitus eiro. Arī ūdeni vienmēr ņem līdzi savā pudelē, nevis iegādājies to veikalā.

4. veids: pārskati savu abonementus

Ja Tu ik mēnesi maksā vairākus desmitus eiro par piekļuvi mūzikas un video straumēšanas platformām, televīziju, un cita veida saturu, noteikti ir vērts padomāt, vai tas viss Tev patiešām ir vajadzīgs. Tas, protams, nenozīmē, ka Tev jāatsakās no kvalitatīvas barības savam prātam, taču nereti abonementi pat vairākus mēnešus praktiski netiek izmantoti.

Piemēram, ja Tev ir vairāki aktīvi satura abonementi, varbūt ir vērts atstāt vienu no tiem, noskatīties tajā esošās filmas un seriālus, kas Tevi interesē, un pēc tam abonementus samainīt? Līdzīgi ir ar drukātajiem izdevumiem – ja avīzes un žurnāli regulāri paliek nelasīti un krāj putekļus plauktā vai uz žurnālgaldiņa, atteikšanās no to abonēšanas ir viens no ērtākajiem veidiem, kā ietaupīt naudu. Tā vietā tirdzniecības vietā iegādājies tos izdevumus, kuri Tev patiešām interesē.

5. veids: samazini elektroenerģijas patēriņu

Foto: Pexels.com / Anete Lusina

Kā ietaupīt elektrību – šim jautājumam jāpievērš īpaši liela uzmanība, ja vēlies samazināt regulāros tēriņus. Veidi, kā ietaupīt naudu uz elektrības rēķina, ir daudz un dažādi:

Izvēlies savai mājsaimniecībai piemērotāko tarifu plānu, salīdzinot visu tirgotāju piedāvājumus. Vidusmēra mājsaimniecība šādā veidā var ietaupīt vairākus desmitus eiro mēnesī;

Iegādājies sadzīves tehniku ar pēc iespējas augstāku energoefektivitātes klasi, kā arī laicīgi nomaini savu laiku nokalpojušas ierīces;

Izmanto ekonomiskās spuldzes;

Regulāri iztīri boileri un nomaini tā sildelementu un anodu, ja tas nepieciešams (šo uzdevumu uztici speciālistam);

Atlaidini ledusskapi, kad tajā redzama ledus kārtiņa;

Ierīces, kuras neizmanto, atvieno no kontaktligzdas;

Vāri tikai tik daudz ūdens, cik nepieciešams, nevis pielejot pilnu tējkannu vienai kafijas vai tējas tasītei.

Šie ir patiešām efektīvi veidi, kā ietaupīt elektroenerģiju, tāpēc noteikti ievies tos arī savā sadzīvē.

6. veids: vienmēr laicīgi apmaksā rēķinus un nokārto finanšu saistības

Ne tikai papildu izdevumus, bet arī sabojātu kredītvēsturi daudzu gadu garumā un citas ievērojamas neērtības var radīt maksājumi, par kuriem cilvēks neliekas ne zinis. Lai Tu vienmēr zinātu, kad un kādi maksājumi jāveic, lieti noder atbilstošas lietotnes.

