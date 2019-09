Nodokļu atgriešana pēc darba ārzemēs: kādi izaicinājumi jūs sagaida?

No sākuma – par nodokļu atmaksu

Tā nav patiesība, ka nodokļi ceļo tikai vienā virzienā – ārā no maksātāju kabatām. Nodokļi var doties arī pretējā virzienā, ja uzsākta nodokļu atmaksa no ārzemēm – šis ir lielisks process un veids, kā saņemt atpakaļ daļu samaksāto nodokļu par laika posmu, ko pavadījāt ārzemēs, strādājot un maksājot nodokļus. Nepareizu tarifu vai citu kļūdu dēļ mēs samaksājam vairāk nekā pienākas, tāpēc pēc nodokļu maksātāja pieprasījuma šo naudu iespējams atgūt. Visu samaksāto nodokļu summu var atgūt tie, kas nav pārsnieguši konkrētās valsts ar nodokli neapliekamo ienākumu summu. Ja strādājāt ārpus Eiropas, painteresējieties, vai šī valsts ir parakstījusi līgumu ar Latviju par izvairīšanos no divkāršās aplikšanas ar nodokli, jo tikai šādā veidā varēsiet atgūt pārmaksas.

Kā laicīgi atgriezt nodokļus?

Katrai valstij ir savs finanšu gada sākums un beigas. Tā beigās iesniedzamas ienākumu un nodokļu deklarācijas, maksājami nodokļi un kārtojamas citas ar finansēm saistītās lietas. Tieši tāpēc līdz finanšu gada beigām jums jāaizpilda deklarācija un kopā ar dokumentiem jāiesniedz tā ārzemju nodokļu institūcijai. Vairāku valstu finanšu gads sakrīt ar kalendāro gadu, bet, protams, ir arī izņēmumi, piemēram, Apvienotā Karaliste savu finanšu gadu beidz 5. aprīlī.

Tomēr finanšu gada sākums un beigas nav nemaz tik svarīgas, ja esat beiguši savas darba gaitas un atgriezušies mājās. Deklarāciju par nodokļu atgriešanu varat iesniegt uzreiz pēc atgriešanās. Būtu tikai jāzina, par kuru gadu iespējams nodokļus atgriezt. No Apvienotās Karalistes, Dānijas vai Nīderlandes pārmaksātos nodokļus varat atgriezt par pēdējiem 5 gadiem, savukārt no Vācijas, Īrijas, Norvēģijas – par 4 gadiem, no ASV – par 3 gadiem. Nepaspējot atgriezt nodokļu pārmaksu, nauda ceļo uz valsts budžetu, un jums vairāk nav iespējams uz to pretendēt.

Lielākais izaicinājums – dokumenti

Lai uzzinātu, kad uzsākt nodokļu atgriešanu, pietiek ar uzticamu interneta avotu un dažiem klaviatūras taustiņu klikšķiem, bet ar dokumentiem var sanākt aizķeršanās. Nereti nākas saskarties ar konkrētu dokumentu trūkumu, tāpēc laikus jāpainteresējas ārzemju nodokļu institūcijās, kādi dokumenti nepieciešami, kā tos saņemt un pareizi aizpildīt. Protams, visur vajadzīga pase vai personu apliecinošs dokuments un to kopijas, savukārt tālāk nepieciešami algas izraksti vai dokumenti, kas apliecina saņemtā atalgojuma lielumu un samaksāto nodokļu summu. Visu, kas saņemts no darba devēja vai ārzemju valsts iestādēm, rūpīgi jāsaglabā, jo tas var noderēt nodokļu atgriešanā.

Šī procesa laikā nereti iztrūkst nepieciešamo dokumentu, tomēr to ir iespējams atrisināt. Ja radusies šāda situācija, iespējams meklēt dokumentus pašu spēkiem, vēršoties attiecīgajās institūcijās. Taču pastāv arī cita iespēja – vērsties pie speciālistiem, kas apņemas sakārtot visu nodokļu atgriešanas procesu jūsu vietā un atrisināt visas ar to saistītās problēmas. Visbiežākais iemesls, kāpēc cilvēki vēršas pie uzņēmumiem, lai atgrieztu pārmaksātos nodokļus, ir nepietiekamas zināšanas par procesa gaitu. Tāpēc nodokļu atmaksa kļūst vienkāršāka, ja procesu savās rokās pārņem speciālisti, kas pilnībā parūpēsies par nepieciešamo dokumentu sarūpēšanu līdz pat deklarāciju aizpildīšanai, tāpēc jums nav jāraizējas par ar procesu saistītajiem izaicinājumiem.

Ja pieļautas kļūdas

Nereti dažādi dokumenti un deklarācijas tiek pildītas attiecīgās valsts valodā, tāpēc, ja to labi nepārvaldāt, palielinās iespēja, ka pieļausiet kļūdas. Pēc nepareizi aizpildītu dokumentu iesniegšanas varat sagaidīt nodokļu inspektora zvanu. Lai šo problēmu atrisinātu, nepieciešamas valodas zināšanas, kā arī konkrētas zināšanas par nodokļu sistēmu. Šajā brīdī profesionāla palīdzība nenāktu par ļaunu. Tāpēc pirms nolemjat pašrocīgi apņemties nokārtot nodokļu atgriešanu, padomājiet par iespējamajiem izaicinājumiem.

Tiem, kas nevēlas problēmas un vēlas šo procesu padarīt vienkāršāku, vēršanās pie speciālistiem ietaupīs laiku un palīdzēs izvairīties no negaidītām situācijām. Savukārt tiem, kas iecienījuši izaicinājumus, nodokļu atgriešana pašu spēkiem kļūs par lielisku savu spēku pārbaudi.