Laiks padomāt par apkures katlu

Iespējams, ka apkures sistēma ir nokalpojusi un jāmaina. Varbūt Jūs ceļat māju un vēl tikai meklējat risinājumus, kā pēc iespējas ekonomiskāk apsildīt māju. Sniegsim dažus padomus, kā atrast piemērotāko krāsni privātmājai.

Apkures sistēmas izvēle ļoti būtiski ietekmē ikdienu un dzīves kvalitāti, tādēļ lēmumu par apkures katlu mājai būtu jāpieņem ļoti atbildīgi.

Iespējamie apkures katli

Gāzes apkures katls privātmājas apsildei varētu būs salīdzinoši dārgs. Bet vienmēr ir jāskatās katra individuālā situācijā. Izvēloties gāzes apkures katlu tiek nodrošināta pilnīga autonomija. Lielākoties gandrīz visiem gāzes katliem ir iespējams pievienot sensorus, kas nosaka iekštelpas un arī āra temperatūru, tādējādi pielāgojot kurināšanas jaudu.

Granulu apkures katls būs lieliska izvēle tiem, kas ir ļoti aizņemti un bieži atrodas ārpus mājas, līdz ar to atgriežoties mājās nav jāsatraucas par to, vai telpas būs pietiekami siltas. Granulu katla priekšrocība ir tāda, ka granulas var piebērt vairākas dienas uz priekšu. Vienmēr gan jāpatur prātā, ka šāda veida apkures katlam ir īpaša apkope jeb tīrīšana, kas ir jāveic regulāri, lai katls darbotos ar pilnu siltuma atdevi un neradītu ugunsbīstamas situācijas.

Malkas apkures katls ir vispopulārākā izvēle, jo šis apkures veids ir salīdzinoši lēts. Malkas katlu cenas un uzstādīšana nav dārga, tas ir arī viens no iemesliem, kādēļ daudzi cilvēki dod priekšroku tieši šim apkures veidam. Bet jāsaprot, ka malkas cenas var svārstīties atkarībā no tā, kādā brīdi vēlēsieties to iegādāties. Izdevīgāk šādu katlu ir izvēlēties tiem cilvēkiem, kuriem ir pieejama vieta, kur iegūt kurināmo malkas resursu.

Ir pieejami arī kombinētie apkures katli, kuru lietderības koeficients salīdzinot ar iepriekšminētajiem katliem ir krietni vien zemāks. Šāda veida katlus manuāli var kurināt ar malku, briketēm vai oglēm. Bet automātiskajā režīmā ar granulām. Kombinētie apkures katli cenu ziņā ir dažādi, atkarībā no to piedāvātajām funkcijām, līdz ar to viss ir atkarīgs no pircēja iespējām un vajadzībām.

Kritēriji, kam pievērst uzmanību izvēloties apkures katlu

Lai arī kādu apkures katla veidu savai mājai Jūs izvēlētos, vienmēr ir jāņem vērā mājas platība. Jo katram apkures katlam būs sava jaudas atdeve, kas vistiešākajā veidā ir saistīta ar ēkas platību. Piemēram, nav izdevīgi iegādāties lielas jaudas apkures katlu, ja apkurināmā platība ir neliela. Visbiežāk tiek pieņemts, ka griestu augstums ir 2,5 m, tad rēķina, ka 1 kW jauda ir uz 1 kvadrātmetru. Līdz ar to ļoti mazai mājiņai, kurai ir 40 m2, pietiks ar apkures katlu, kura jauda ir 4kW. Attiecīgi, ja mājai ir 200 m2, tad būs nepieciešama 20 kW apkures sistēma.

Izvēloties apkures sistēmu, jāņem vērā ne tikai mājas platība, bet arī tas, vai ēka ir siltināta, jo pretējā gadījumā var būt siltuma patēriņa zudums.

Ja ir sarežģīti veikt izvēli par piemērotāko apkures katlu, tad vislabāk ir konsultēties ar speciālistiem, kas ikdienā strādā šajā sfērā.

Dažādus apkures katlus Jūsu ērtībai un mājas siltumam var iegādāties e – veikalā 220.lv, kas Jums ir pieejams jebkurā diennakts brīdī.