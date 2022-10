Kāpēc bērniem ir svarīgi uzņemt zivju eļļu?

Kādas nepieciešamās uzturvielas var uzņemt ar zivju eļļu?

Zivju eļļa, pirmkārt, ir bagāta ar Omega 3 taukskābēm, kas ir nepieciešama sastāvdaļa mūsu organismam. Zivju eļļā EYEQ ir atrodama gan Omega 3, gan Omega 6 taukskābes. Omega 3 taukskābes mums ir vajadzīgas, jo ar to palīdzību mūsu organisms spēj attīstīties un funkcionēt. Bērniem organisma attīstība ir īpaši svarīga, tāpēc nedrīkst aizmirst pat šīm taukskābēm. Nepiesātinātās Omega 3 taukskābes ALS jeb alfalinolēnskābe ir iespējams uzņemt ar pārtikas produktiem – augļiem un dārzeņiem. Tomēr ne visas Omega 3 taukskābes ir iespējams uzņemt ar pārtiku. Dokozaheksaēnskābe un eikazopentaēnskābe neveidojas mūsu organismā, tāpēc šīs vielas ir nepieciešams uzņemt ar zivju eļļu vai zivīm. Taukainas zivis bērni ne vienmēr labprāt ēd, kā arī dažreiz zivīs mēdz būt liels piesārņojuma daudzums (atkarībā no zivs veida un izcelsmes vietas), tāpēc zivju eļļas kapsulas ir bērniem daudz drošāks un vienkāršāks veids, kā uzņemt tīras nepieciešamās Omega 3 taukskābes.

Savukārt Omega 6 taukskābes satur organismam īpaši nozīmīgās vielas – linolēnskabi un arahidonskābi. Šīs taukskābes ir pilnībā neaizvietojamas un obligāti nepieciešamas normālai organisma funkcionēšanai. Omega 6 taukskābes var atrast dažādās augu izcelsmes eļļās, piemēram, olīveļļā, rapšu eļļā, linsēklu eļļā.

Kāpēc Omega 3 un Omega 6 taukskābes ir tik ļoti nepieciešamas jau no bērna kājas?

Omega 3 un Omega 6 taukskābes iesaka uzņemt arī grūtniecības laikā, lai auglis attīstītos kā nākas. Tas palīdz veicināt augļa smadzeņu attīstību, sirds veselību, kā arī uzlabo imunitāti. Arī pēc bērna piedzimšanas ir vēlams turpināt uzņemt šīs te taukskābes. Sākumā zīdainis turpina uzņemt Omega taukskābes ar mātes pienu, tomēr vēlāk būs jāmeklē citi veidi, kā uzņemt nepieciešamās uzturvielas.

Omega 3 taukskābes palīdz uzturēt normālu smadzeņu darbību, normālu redzi, nodrošina atbilstošu asinsspiedienu un sirdsdarbību, kā arī labu triglicerīdu līmeni asinīs. Omega 3 taukskābes ļauj bērnam normāli attīstīties, kā arī tās nodrošina organismam nepieciešamās vielas, kuras var būt grūti uzņemt ar pārtikas produktiem, it īpaši maziem bērniem, kuri bieži vien mēdz būt izvēlīgi un neēd visu pēc kārtas. Būs grūti pārliecināt bērnu ēst kādu pārtikas produktu tikai ar argumentu, ka tas ir veselīgi, ja bērnam konkrētais dārzenis vai auglis negaršo. Tāpēc zivju eļļa ir ideāls veids, kā uzņemt nepieciešamās vielas. Ja bērns uzņems pietiekami daudz Omega 3 taukskābes, tad samazinās risks, ka bērnam būs uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms, kas mūsdienās ir visai izplatīta problēma. Zivju eļļa ir jāuzņem gan maziem, gan lieliem, lai organisms pareizi funkcionētu un varētu izvairīties no dažādām slimībām un cita veida problēmām.

Omega 6 taukskābes ir vajadzīgas, lai pastiprinātu šūnu membrānas. Tas palīdz uzlabot ādas, kaulu un locītavu veselību.

Zivju eļļu var lietot jau no agras bērnības – atkarībā no konkrētās zivju eļļas. Uz uztura bagātinātāju iepakojuma vienmēr ir norādīts, no kāda vecuma konkrēto produktu var lietot, tāpēc pievērsiet tam uzmanību. Ja bērns nelabprāt ēd zivju eļļu, tad to var arī piejaukt ēdienam. Tāpat ir zināms, ka bērni atdarina redzēto, it īpaši savus vecākus, tāpēc jūs varat dzert zivju eļļu kopā ar savu bērnu. Tas var kļūt par jūsu ikdienas rituālu. Atcerieties, ka īpaši svarīgi uzņemt Omega taukskābes un D vitamīnu ir gada vēsajā laikā, kad mēs daudz mazāk redzam sauli un pavadām laiku svaigā gaisā. Zivju eļļa palīdzēs izvairīties no dažādām sezonālām saslimšanām, kā arī uzlabos bērna vispārējo veselības stāvokli.