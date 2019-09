Laimīgas un ilgstošas pāra attiecības iespējamas ne tikai romantiskajās filmās, bet arī realitātē, ja paši mīļotie izvēlas strādāt pie savām attiecībām, kopt un stiprināt tās. Citādi tas nevar izdoties, jo pats no sevis nekas nenotiks. Paļaujoties tikai uz iemīlēšanās sajūtu un tauriņiem vēderā, nevarēsiet piedzīvot “ilgi un laimīgi” stāstu, jo pat zinātniski ir pierādīts, ka iemīlēšanās sajūta jeb rozā briļļu periods beidzas salīdzinoši ātri.

Lai saglabātu stipras un mīlošas pāra attiecības arī pēc rozā briļļu perioda, pašiem jābūt radošiem un aktīviem, kopjot un uzturot savu mīlas uguni. Lūk, dažas idejas, kā stiprināt pāra attiecības.

Ieviesiet kopīgus rituālus

Neskatoties uz to, cik steidzīgs vai nesakritīgs ir jūsu ikdienas ritms, būtu ļoti labi, ja jūs atrastu kaut vai vienu mirkli dienā, kad īstenojat kopīgus rituālus. Tās var būt kopīgas brokastis un saruna pirms dienas sākuma. Varbūt vakaros kopīgi gatavojiet un izbaudiet maltīti. Ja darba diena paiet salīdzinoši netālu vienam no otra, varat satikties uz kopīgām pusdienām vai kafiju. Ja darba dienās to nav iespējam īstenot, tad kaut vai brīvdienu rītos ieviesiet mazus rituālus, kas abiem ir nozīmīgi.

Ieplānojiet regulāru atpūtu diviem

Atpūta diviem ārpus mājas ir ļoti nozīmīgs faktors, kas var palīdzēt ilgtermiņā attiecības uzturēt tuvas un sirsnīgas. Atpūta diviem dod iespēju krāt kopīgas atmiņas, emocijas, mirkļus, kas paliks tikai jums abiem. Atpūta diviem var būt gan vasaras vakars pie dabas teltī, gan pārgājiens pa skaistākajām dabas takām, gan došanās uz restorānu, koncertu vai teātri, kā arī atpūta diviem kādā romantiskā viesnīcā vai SPA centrā.

Tagad, kad rudens ir klāt un priekšā tumšie un aukstie mēneši, atpūta diviem un romantikas baudīšana SPA viesnīcā būs īstā izvēle, jo būs komforts, siltums, relaksējošas procedūras, miers, divvientulība.

Atrodiet kopīgu hobiju

Kopīgi hobiji ir veids, kā vairāk kopā pavadīt laiku un arī nodrošināt abiem interesantu sarunu tematu. Tāpēc ir vērts pacensties un atrast vismaz vienu kopīgu hobiju, ko abiem izbaudīt. Šajā ziņā nav nekādu robežu un pareizo vai nepareizo hobiju. Viss atkarīgs no jūsu personībām un interesēm. Galvenais, lai abi esat uz viena “viļņa”.

Neaizmirstiet pieskārienus un skūpstus arī ikdienā

Attiecību sākumā mīļuma izrādīšana, skūpsti, apskāvieni un citi jūtu apliecinājumi šķiet loģiski un veidojas ļoti dabiski. Ar laiku šo paradumu intensitāte noplok, gadās, ka tie pavisam izzūd no ikdienas. Bet to nevajadzētu pieļaut, jo tieši šie mazie mirkļi un vārdi var nozīmēt tik daudz. No rīta, kad atvadāties, neaizmirstiet par skūpstu un apskāvienu. Arī pirms naktsmiega veltiet viens otram mirkli laika un intimitātes. Un mīļi vārdi – tos vienmēr varam pateikt vairāk. Ne tikai klātienē, bet arī aizsūtīt kādu mīļu ziņu e-pastā vai īsziņā.

Esiet viena komanda un viens otra balsts

Esot pāri, ir ļoti būtiski kļūt par vienu komandu. Komandā tās biedri viens otru atbalsta un sniedz spēku brīžos, kad tā nav vai ir kādas problēmas. Kā arī kompensē viens otra trūkumus vai ne tās labākās īpašības. Ļoti svarīgi šāds atbalsts ir tad, kad esat sabiedrībā un kopā ar citiem cilvēkiem. Jums ir jāmāk stāvēt vienā ierakumu pusē arī tad, ja īsti līdz galam savam partnera rīcībai nepiekrītat. Publiska kritika no mīļotā nav tas labākais, ko dzirdēt. Jā, mājās varat pārrunāt situāciju, izteikt savas bažas vai šaubas, bet neievainot otru ar asiem vārdiem, sarkasmu vai smīniem citu cilvēku klātbūtnē.