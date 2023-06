Kā pagarināt planšetdatora kalpošanas laiku un uzlabot ierīces veiktspēju

Vēl iepriekšējā desmitgadē bija grūti iedomāties, ka sīkrīki mums kļūs par neaizstājamiem palīgiem, kas ne tikai atvieglos ikdienas darbus, bet arī ļaus mācīties un strādāt attālināti bez piesaistes konkrētai vietai. Portatīvo elektronisko ierīču tirgū planšetdators jau sen ieņem vadošo pozīciju, pateicoties tā kompaktajam izmēram, kā arī iespējai pieslēgties bezvadu internetam un instalēt nepieciešamās lietotnes un programmas. Taču, tāpat kā visas elektroniskās ierīces, arī planšetdators var sabojāties, un būs nepieciešama speciālistu diagnostika un planšetdatoru remonts. Bet ja sekot līdzi dažiem padomiem un veikt regulāru ierīces apkopi, tad var ievērojami pagarināt planšetdatora kalpošanas laiku, lai nebūtu vajadzības tērēt lielu naudas summu un pirktu jaunu modeli.

Planšetdatoru remonts ir daudz izdevīgāks nekā jaunas ierīces iegāde, un lai planšetdators kalpotu ilgāk par vienu gadu, jāņem vērā daži apkopes padomi, kas palīdzēs novērst darbības traucējumus. Pirmkārt un galvenokārt, uzreiz pēc pirkuma noformēšanas ir jāiegādājas arī planšetdatora aizsargvāciņš un ekrāna plēve, lai novērstu korpusa bojājumus un ekrāna skrāpējumus. Lai gan skrāpējumi neietekmē ierīces darbību, tie ievērojami bojā tās izskatu. Aizsargvāciņš novērš arī mehāniskus bojājumus, ko var radīt trieciens vai nejaušs kritiens. Promarket servisa centros ir iespējams izgriezt hidrogēla plēvi jebkuram planšetdatora vai tālruņa modelim. Jūsu ērtībai varat izvēlēties vēlamo plēves veidu: hydrogel , hydrogel premium, anti-spy, matte vai anti-blue.

Ūdens ir viens no ļaunākajiem elektronisko ierīču ienaidniekiem, un planšetdators nav izņēmums. Lai planšetdators ilgāku laiku nebūtu jāremontē, esiet īpaši uzmanīgi ar šķidrumiem un izvairieties no ierīces saskares ar ūdeni. Šķidrums var izraisīt koroziju un sabojāt iekšējās sastāvdaļas, kuras nekavējoties būs jānomaina. Ja no ūdens vai citiem šķidrumiem nav iespējams izvairīties, planšetdators nekavējoties jāizslēdz un jāsazinās ar remonta speciālistiem. Nekādā gadījumā neuzlādējiet ierīci, nemēģiniet to atdzīvināt pašu spēkiem vai spiest pogas, ja to neizdodas ieslēgt. Promarket servisa centros jūs vienmēr saņemsiet detalizētu konsultāciju, un jums tiks nodrošināts kvalitatīvs un ātrs planšetdatoru remonts, kas ļaus izvairīties no jaunas ierīces iegādes un palīdzēs ievērojami ietaupīt naudu. Promarket atrisinās jebkuras sarežģītības problēmas par vispievilcīgākajām cenām, un ar visu piedāvāto pakalpojumu klāstu un izmaksām ir iespējams iepazīties promarket.lv mājaslapā.

Lai uzturētu akumulatora uzlādi, jāizmanto komplektā iekļautais lādētājs vai cits lādētājs ar līdzīgiem parametriem un jāizvairās no akumulatora pilnīgas izlādes. Planšetdators jālādē līdz optimālajam līmenim, lai maksimāli pagarinātu akumulatora darbības laiku un izvairītos no priekšlaicīgas remonta nepieciešamības. Jāizvairās arī no ierīces pārkaršanas, jo īpaši dažu programmu darbības laikā vai uzlādes laikā. Pārkaršana izraisa paātrinātu komponentu novecošanos, un tādēļ planšetdatoru remonts būs vajadzīgs krietni ātrāk. Lai izvairītos no pārkaršanas, neatstājiet planšetdatoru tiešos saules staros un izslēdziet ierīci, lai tā pilnībā atdzistu.

Noteikti sekojiet līdzi programmu nodrošinājumam un pārbaudiet, vai ir pieejami operētājsistēmas atjauninājumi, kas bieži ietver kļūdu labojumus un veiktspējas uzlabojumus. Ja ir pazīmes, ka ar planšetdatoru varētu būt nopietnas problēmas, piemēram, novērojat ierīces darbības traucējumus vai programmatūras kļūmes, vislabāk ir sazināties ar Promarket ekspertiem, lai veiktu diagnostiku un saprastu vai ir vajadzīgs planšetdatoru remonts. Nemēģiniet atrisināt problēmu saviem spēkiem, piemēram, izjaukt planšetdatoru un tērēt laiku sarežģītiem remontdarbiem – Promarket to izdarīs jūsu vietā, atjaunojot jūsu planšetdatora funkcijas iespējami īsākā laikā. Promarket sniedz kvalitātes garantiju un atbild par visiem veiktajiem darbiem, jo mēs