Kā izvēlēties dārza un balkona galdus?

Šīs vietas centrālie punkti, protams, ir balkonu un terašu galdi, kuriem ir jāatbilst vairākiem kritērijiem, lai tie būtu ērti un kalpotu ilgstoši. Tie ir kritēriji, kas jāņem vērā, lai iegādātos ne tikai skaistu, bet arī izturīgu galdu, kas kalpos pat vissarežģītākajos ekspluatācijas apstākļos. Ieteicams izlasīt.

Saliekamie dārza galdi – vai praktiskums vispirms

Viens no praktiskākajiem risinājumiem – izvelkamie balkona vai dārza galdi. To lielākā priekšrocība ir tā, ka tos var pielāgot precīzi savām vajadzībām, t.i. – ja Jums ir jāsagatavo vieta lielākam viesu skaitam, vienkārši izvelciet galdu. Un pēc ballītes salokiet to līdz kompaktam izmēram, lai galds netraucētu pārvietoties pa balkonu, terasi vai nelielu verandu.

Stabili un uzticami dārza galdi

Daudzos gadījumos saimnieki nolemj nenovākt uz ziemu dārza galdus. Tādēļ tiem ir jābūt izgatavotiem no īpaši cietiem materiāliem, lai tie nenolietotos pārāk ātri. Šeit lieliski iederēsies dārza galdi no metāla ar pulvera pārklājumu, kā arī no koka, kas piesūcināts ar speciālu šķīdumu. Ļoti droši ir arī ūdens un UV staru noturīgi varianti no tehnorotanga.

Viegli un kompakti galdi dārzam un balkonam

Praktisku apsvērumu dēļ ir jāņem vērā arī izvēlētā galda svars. Lietošanas ērtībai, tam nav jābūt pārāk smagam, jo lielas pieņemšanas plānošanas gadījumā, pārvietot to būs sarežģīti. Tas ir īpaši svarīgi nelielu balkonu gadījumā, kas paredzēti dažādiem mērķiem – sākot no ballītēm ar draugiem un ģimeni, bērnu spēlēm, līdz pat darbam svaigā gaisā.

Balkonu, terašu un dārza galdi noteikti var apvienot praktiskumu ar funkcionalitāti. Tomēr, lai to izdarītu, izvēloties, ir jāņem vērā daudz dažādi faktori. Daudziem – mēbeles cenai ir ļoti liela nozīme. Par laimi, veikali piedāvā gan lētākus, gan arī dārgus variantus, kurus var izvēlēties stingri saskaņā ar iepriekš Jūsu noteiktu budžetu.