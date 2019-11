Faktori, kas var veicināt sirds un asinsvadu slimību rašanos

Mūsdienu medicīna ir tiešām attīstīta, tāpēc savlaicīgi diagnosticētu sirds slimību gadījumā var paveikt daudz. Tomēr būtiski ir sargāt un saudzēt savu sirdi, lai mazinātu riskus, ka varētu attīstīties sirds un asinsvadu saslimšanas.

Lūk, daži no faktoriem, kuri var veicināt šo slimību rašanos. Protams, tas nenotiek vienā dienā, bet palēnām, gadu no gada. Ik pa laikam var parādīties kādi simptomi, kurus ikdienas steigā ignorē, nepārrunā tos ar ārstu, tāpēc brīdis, kad varētu efektīvi cīnīties ar slimību un to novērst, nereti tiek palaists garām.

Iedzimtības faktors

Iedzimtības faktoru nav iespējams izvēlēties, tas vienkārši nāk līdzi no dzimšanas, saņemam to no saviem senčiem. Tomēr iedzimti riski sirds saslimšanām nebūt nav nolemtība. Ja savlaicīgi apzinās šo faktoru, tad ir daudz vieglāk situāciju kontrolēt un kopā ar kardiologu izstrādāt plānu, kā uzraudzīt sirds veselību, lai mazinātu iespējamos riskus. Par iespējamām iedzimtām sirds saslimšanām var liecināt saslimšanu un nāves gadījumi tuvinieku lokā, vecāku un vecvecāku paaudzēs. Piemēram, vīriešu negaidīta nāve vecumā līdz 55 gadiem. Ja ir bažas par iedzimtu noslieci uz sirds saslimšanām, jāapmeklē kardiologs un jāveic profilaktiski izmeklējumi.

Smēķēšana un pārmērīga alkohola lietošana

No nevēlamo paradumu saraksta smēķēšana un alkohola lietošana noteikti ir tie ieradumi, kas ievērojami kaitē sirds un asinsvadu veselībai. Ja vēlaties samazināt iespēju, ka dzīves laikā jāsakaras ar šīm slimībām un jāapmeklē kardiologs, tad jāatsakās no šiem ieradumiem. Smēķēšana un alkohola lietošana rada riskus ne tikai sirds un asinsvadu saslimšanām, bet arī citām veselības problēmām, kas var pazemināt dzīves kvalitāti un saīsināt dzīves ilgumu.

Neveselīgs uzturs un mazkustīgs dzīvesveids

Lai sirds būtu vesela un stipra, tai ir nepieciešama regulāra fiziskā slodze, ko vajadzētu nodrošināt ar regulārām un daudzveidīgām fiziskajām aktivitātēm. Tādā veidā arī būs iespējams saglabāt veselīgu ķermeņa svaru, kas arī ir viens no nosacījumiem, lai neradītu nevajadzīgu slodzi sirdij un asinsvadiem. Aktīvs dzīvesveids, protams, iet roku rokā ar veselīgu un daudzveidīgu uzturu.

Paaugstināts asinsspiediens un holesterīns

Neārstēts un ilgstoši ignorēts paaugstināts asinsspiediens un arī holesterīna līmenis ir faktori, kas arī var veicināt sirds saslimšanas vai pat izraisīt insultu vai infarktu. Tāpēc nepieciešams regulāri apmeklēt ģimenes ārstu, monitorēt asinsspiedienu, holesterīnu un citus rādītājus. Tādā veidā būs iespējams laikus konstatēt nobīdes no normas un koriģēt tās, piemēram, ar medikamentiem vai izmaiņām diētā, dzīvesveidā.

Ja ir sūdzības par sāpēm sirds apvidū, sāpes aiz krūškaula, nespēks, elpas trūkums, paātrināts pulss, paaugstināts asinsspiediens un citi simptomi, kas varētu liecināt par to, ka sirds nejūtas labi, noteikti jāapmeklē kardiologs, lai varētu veikt izmeklējumus un saņemtu speciālista konsultāciju. Sirds ir mūsu organisma motors, kas ik dienu strādā nepagurusi, tāpēc ir svarīgi par to rūpēties profilaktiski, novēršot un mazinot iespējamos riska faktorus.