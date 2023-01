Aizlikts deguns? Organismam vajag palīdzēt

Aizlikts deguns un blakusdobuma iekaisums, apgrūtināta elpošana un tās izraisītas galvassāpes reizēm piemeklē gandrīz katru no mums – gan lielu, gan mazu. Kas ir Sinupret līdzekļi, kā tie var palīdzēt šādās reizēs un kāpēc tos ir izdevīgi iegādāties InternetAptieka.lv – lasiet šī raksta turpinājumā.

Kas ir Sinupret un kam tas ir paredzēts

Foto: freepik.com/ wirestock

Sinupret tabletes, ekstrakts un pilieni ir augu valsts izcelsmes līdzekļi, kuru sastāva pamatā ir unikāls verbēnas, genciānas, skābeņu, plūškoka un prīmulas kombinācija. Šajos līdzekļos esošie bioflavonīdi spēj iznīcināt mikroorganismus, tie stimulē hlora jonu starpšūnu transportu, kas, savukārt, veicina deguna aizlikuma pašattīrīšanos. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka Sinupret lietošana veicina deguna atbrīvošanu iesnu gadījumā, pateicoties tam gļotas tiek šķīdinātas un izvadītas no deguna. Sinupret pilienus drīkst izmantot bērniem no divu gadu vecuma, Sinupret tabletes paredzētas lietošanai no divpadsmit gadu vecuma, bet Sinupret ekstrakts paredzēts lietošanai pieaugušajiem. Precīzu zāļu lietošanu skatīt lietošanas instrukcijā vai zāļu aprakstā.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Par zāļu lietošanu konsultējieties pie ārsta vai farmaceita!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Sinupret tabletes, pilieni vai ekstrakts – ko izvēlēties?

Visu Sinupret līdzekļu sastāvā ir unikālā piecu augu izlase, tomēr tie pieejami trīs dažādās formās. Ar ko tās atšķiras?

Sinupret Forte tabletes – paredzētas deguna blakusdobumu iekaisumu gadījumos vai kā papildlīdzeklis antibakteriālai terapijai. Ja atlabšanai izvēlas Sinupret tabletes, lietošana notiek saskaņā ar instrukciju vai ārsta norādēm – precīzu zāļu lietošanu skatīt lietošanas instrukcijā vai zāļu aprakstā.

– paredzētas deguna blakusdobumu iekaisumu gadījumos vai kā papildlīdzeklis antibakteriālai terapijai. Ja atlabšanai izvēlas Sinupret tabletes, lietošana notiek saskaņā ar instrukciju vai ārsta norādēm – precīzu zāļu lietošanu skatīt lietošanas instrukcijā vai zāļu aprakstā. Sinupret pilieni – šo līdzekli lieto akūtu vai hronisku deguna blakusdobumu iekaisuma gadījumā, kā arī antibakteriālai terapijai. Pilienus drīkst lietot arī bērniem no divu gadu vecuma. Precīzu zāļu lietošanu skatīt lietošanas instrukcijā vai zāļu aprakstā.

– šo līdzekli lieto akūtu vai hronisku deguna blakusdobumu iekaisuma gadījumā, kā arī antibakteriālai terapijai. Pilienus drīkst lietot arī bērniem no divu gadu vecuma. Precīzu zāļu lietošanu skatīt lietošanas instrukcijā vai zāļu aprakstā. Sinupret ekstrakts – šis līdzeklis satur to pašu unikālo piecu augu kombināciju, taču koncentrētākā veidā. Tas nodrošina spēcīgāku un ātrāku iedarbību, bet paredzēts lietošanai tikai pieaugušajiem no 18 gadu vecuma. Precīzu zāļu lietošanu skatīt lietošanas instrukcijā vai zāļu aprakstā.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Par zāļu lietošanu konsultējieties pie ārsta vai farmaceita!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Sinupret lietošanas instrukcija – atrodama arī internetā

Lietojot Sinupret preparātus ir svarīgi ievērot paredzēto lietošanas kārtību. Ja gadījumā iepakojumam pievienotā Sinupret instrukcija nozaudēta – to var atrast arī internetā – Latvijas zāļu reģistrā.

Pārliecinieties, kāda ir Sinupret cena InternetAptieka.lv!

Pirms iegādājieties Sinupret līdzekļus, noteikti ieskatieties InternetAptieka.lv. Šajā e-aptiekā tiek nodrošinātas labas cenas, turklāt piegāde visā Latvijā ir bez maksas no 5 EUR. Papildu ērtību mūsdienu aizņemtajiem cilvēkiem – iespēja darba laikā konsultēties ar farmaceitiem arī telefoniski, online čatā vai Whatsapp platformā, tomēr, ja ir nepieciešams, aptiekārus var satikt arī klātienē – Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 8 vai Dzelzavas ielā 120M. Ienāciet InternetAptieka.lv un izvēlieties visu savai veselībai nepieciešamo!

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Par zāļu lietošanu konsultējieties pie ārsta vai farmaceita!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI