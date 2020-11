Nozīmīgas vēlēšanas. Amerikai un arī – mums

Domāju, nekļūdīšos, ja teikšu, ka vienas no karstākajām un mūsu uzmanībai vērtākajām ziņām teju nedēļas garumā bija tās, kas saistītas ar ASV prezidenta vēlēšanām. Tās kļuvušas par populārākajām ne tikai pašu vēlētāju, bet arī daudzu citu valstu novērotāju vidū. Un kā nu ne – pasaules lielākā ekonomika izvēlas savas nācijas tēvu un vadoni! Jā, tieši tā – pretēji visiem demokrātijas pamatprincipiem – par jauno prezidentu būtu jāsaka tad, ja šo amatu atkal būtu ieguvis ekscentriskais šovmens un egocentriskais miljardieris Donalds Tramps. Ketegorisms, bezdievīgi meli, neprognozējami un visai pasaulei bīstami izteikumi un rīcība – tās ir izpausmes, kam bijām liecinieki visu četru Trampa ”valdīšanas” gadu laikā un kas nekādā gadījumā neraksturo atbildīgu un uz vērtībām balstītu politiku.

Jā, varam cerēt, ka par spīti visām problēmām, kādas ir pārņēmušas pasauli un arī Ameriku, visiem personiskajiem trūkumiem, tai skaitā ievērojamam gadu skaitam un aizdomām par dēla iesaisti koruptīvos darījumos Austrumeiropā, Džons Baidens tomēr kļūs par savas valsts un nācijas Prezidentu. Un jācer, ka ar apdomību un profesionāļu komandas atbalstu (Lai arī Dievs stāv klāt!), viņam arī izdosies sasmelt tās ”dubļaino ūdeņu straumes”, kas sašķēlušas līdz tam visai vienoto nāciju divās, kā vēl šobrīd šķiet, galēji naidīgās nometnēs… Citādi…

Citādi problēmas būs visiem, tai skaitā arī mums te, Latvijā, un arī – Tukumā… Jo… kur gan citur, ja ne Trampa ”manierēs” un ”skolā” savas iespējas tikt pie varas bija un joprojām ir sasmēlušies pašmāju populisti un melu ziņu ražotāji? Populisms – tas taču ir gan vienkārši, gan kārdinoši – piedāvāt vienkāršotus un lielākajā daļā neizpildāmus risinājumus pat ļoti sarežģītām problēmām! Trampa piemērs: nepatīk migranti!? Uzceļam sienu, izmetam no valsts bijušo migrantu pēcnācējus, un lieta darīta! Trūkst darbaspēka slikti apmaksātās nozarēs (Latvijas piemērs)? Atņemam labu daļu bezdarbnieku pabalsta, un – lieta darīta!… Ja nevaram kādu principā nerealizējamu lietu dabūt gatavu, pasolām! Viss viens – ezeru vai pirti, baseinu vai SPA kompleksu. (Tukuma piemērs.)

Varbūt jau esam aizmirsuši, bet tieši pēc Trampa nākšanas pie varas pasaule uzzināja, ka var būt ne tikai ar acīm redzami, dzirdami, aptaustāmi un pierādāmi, bet arī… alternatīvie fakti. Šo nu jau visā pasaulē labi zināmo ”terminu” ieviesa kādreizējā Trampa sabiedrisko attiecību speciāliste Konveja, ar to piesedzot Baltā nama preses sekretāra Spaisera acīmredzamos un arī ar fotogrāfijām momentāni pierādāmus melus par to, ka prezidenta inaugurāciju apmeklējis līdz tam nepieredzēts atbalstītāju skaits… Un pasakiet, vai mūsu jaunās varas pārstāvji tepat, Tukumā, nav rīkojušies un joprojām nerīkojas līdzīgi? Kas gan cits, ja ne ”alternatīvo faktu ražotne” ir šī brīža domes priekšsēdētāja vietnieka un viņa ”darbinieku” Tomela, Deģa, Liepiņa un citu ”atbalstītāju” un ”ziedotāju” radītā sabiedriskā labuma (?!!) biedrība, ”avīze” un ”portāls” «Tukuma Balss»?! Kas ir tās ziedotāja un aktīvā melotāja-troļļotāja, pie ”Tukuma kases” tikt gribētāja Ruslana Straķa alias Gunta Ābola (darboņa viltus profils) feisbuka konts?… Nu taču, ka platformiņa, kas ražo melus. Un arī jau pēc visai sen zināmas metodes. Bet, starp citu, to vēl pirms kremlistiem un Trampa savulaik radījis hitleriskās Vācijas propagandas ministrs Jozefs Gēbelss, uzsverot, ka tautu, lai panāktu tās aklu sekošanu fīreram, ir jābaro ar lieliem meliem, tos piesedzot ar maziem meliem un kādu kripatiņu patiesības…

Vēl, manuprāt, svarīgi uzsvērt, ka kopumā Tramps savu varu un attiecīgi noteiktas sabiedrības daļas atbalstu ieguvis un balstījis, izmantojot Kremļa polittehnologu ieteiktās metodes. Un arī tās ir jau pasaules vēsturē labi zināmās. Tai skaitā vēl no Romas impērijas laikiem aizgūtais skaldi un valdi princips, kas gan ārpolitikā, gan iekšpolitikā paredz izmantot rīdīšanas politiku – nomelnojot, apmelojot, pazemojot vienu daļu, iedrošinot uz neģēlīgiem izteikumiem un rīcību otru. Un šai arsenālā ietilpst arī amorāla rīcība, rupjības, nepiedienīga uzvedība. Pie mums? Atceramies Kaimiņa «Suņu būdu», paskatāmies, kā ”izpildās” Gobzems vai pašmāju ”politiķi”. Tas, ko pašvaldības oficiālajā un arī savos personiskajos kontos atļaujas sabiedrisko attiecību speciālisti un atsevišķi Tukuma domes deputāti, pirmstrampa laikmetā un faktiski jau arī šobrīd ”pieklājīgu ļaužu sabiedrībā” un demokrātijā netiek uzskatīts par politiķu publiskās komunikācijas labo toni…

Jā, ir vēl kāda ar šo – ar bezdievīgu un publisku melošanu – saistīta polittehnoloģijas metode, ko – kā jau mediju magnāts – ir labi izstrādājis Tramps un ko, kā šķiet, tieši no viņa ir aizguvuši arī pašmāju bāleliņi. To tā vienkāršoti varētu nosaukt par ”izdedzināta lauka” metodi, vēršot savu kampaņu ne vienmēr tieši pret politiskajiem, bet pret ikvienu iespējamo konkurentu, kas jau ir vai tikai varētu būt sabiedriskā viedokļa līderis. Tā teikt, basā vietā stādi, ko gribi! Kaut banānkokus ledājā. Un gluži tāpat kā Tramps savu sabiedriskās domas līdera konkurenci saskatīja medijos un žurnālistos, attiecīgi cenšoties viņus apmelot, ierobežot un liedzot piekļuvi informācijai, savu darbību tepat, Tukumā, sāka arī jaunā vara… Nu tak laikam bija iepazinušies ar pētījumu par to, ka vienīgie, kas Latvijas reģionos nodrošina kaut jel kādu varas līdzsvaru, ir vietējie neatkarīgie mediji – avīzes un portāli…

Bet… tāpat kā amerikāņiem ar Baidena ievēlēšanu arī mums joprojām ir cerība, ka populistu meliem un rīcībai ir visai īsas kājas un rokas. Un – labākajā variantā – vien līdz nākamajām vēlēšanām…