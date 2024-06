Lai top un pārtop!

Jāatzīst, ka pat tikai īsu brīdi esot ārpus Latvijas aktuālo ziņu plūsmas, atpakaļmetiens tajā brīžiem paseklajā peļķītē var būt arī sāpīgs. Politiskās intrigas. Ģeometriskā progresijā un visos virzienos pieaugošā neiecietība, kas īpaši agresīvi izpaužas sociālajos tīklos. Sīkas, kā arī pavisam lielas nebūšanas, piemēram, Rail Baltica izbūve, kas solās sasprūst uz ilgāku laiku. Par to pēdējo – nevarētu teikt, ka nu baigais jau pārsteigums, īpaši, ja ņem vērā līdzšinējo pieredzi ar vērienīgiem būvniecības projektiem valstī, taču tāpat…skumji. Un skumji vairāk tieši par to, ka, tāpat kā, piemēram, sporta federācijas gadu gadiem nespēj un, acīmredzot, nemaz nevēlas atteikties no galvenokārt politikā apbružātām figūrām to galvgalī, arī šādos projektos nevajadzīgas politikas ir vairāk nekā praktiskas jēgas. Vai kārtējā un ne bez aizķeršanās sastellētā izmeklēšanas komisija ko būtiski uzlabos, problēmu atrisinās un mums būs tiešām Eiropas līmeņa infrastruktūras objekts? Nu ir tomēr tāda kā šaubiņa…Taču, no otras puses un vasaras saulgriežu garā, kas tautas tradīcijās tiek uzskatīts par īpaši maģisku laiku, jāsaka: lai top!

Protams, lai top, atrisinātas arī lokālāka mēroga problēmas un problēmiņas. Sākot ar sociāliem jautājumiem, beidzot ar tik sezonālajām pļaušanas nebūšanām. Par tām pēdējam – redakcijā turpinām saņemt arvien jaunus jautājumus un iebildumus, diemžēl, visbiežāk arī pamatotus. Atsevišķos gadījumos, par kuriem bijis un ir lasāms mūsu laikrakstā, gribot negribot nākas pavisam melni pajokot: vai tiešām tiek īstenota kāda īpašā programma un tiek nodarbināti īpaši ļaudis, ar īpaši… vājāku redzi? Te gan atkal līdzsvaram jāpiebilst, cik nu personīga pieredze liecina, tā ņemšanās ap pļaušanu tomēr šķiet ir teju vai nacionāla iezīme, jo pat kārtību īpaši mīlošie vācieši tik cītīgi, piemēram, ar ceļmalu vai parku apskūšanu nemaz neņemas, par garā atbrīvotākām Eiropas Dienvidu tautām pat nemaz nerunājot. Un ir jau labi, ka tiek pļauts, teiksim, ar prātu – ne par agru, ne arī pārlieku vēlu, izvērtējot, ko, kā un kādā laikā būtu prātīgi darīt. Bet vienmēr paliek jautājums: vai par tik inteliģentu un dažbrīd pat teju vai individualizētu pieeju katrai apļaujamai platībai varam un gribam arī maksāt?…

Visbeidzot un no visas sirds: lai top mierīgāki svētki un vasara kopumā! Katrā gadījumā bez tās šobrīd, kā rādās, neiztrūkstošās melnās statistikas. Mūsu…jau tā ir gauži maz. Lai top, lai pārtop atkal no jauna, lai top!